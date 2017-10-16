“Заказчик убийства” Вороненкова утверждает, что не виновен

Российский бизнесмен Владимир Тюрин, проходящий в качестве свидетеля по делу об убийстве в Киеве экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, прокомментировал обвинения

Предприниматель заявил, что не причастен к преступлению и попросил оставить его семью в покое.

“Я не причастен к тому, в чем меня публично обвиняет генпрокурор Украины Юрий Луценко. В связи с этим убедительно прошу не впутывать в свои грязные интриги меня и моих близких и оставить их в покое, тем более что в Украине хватает проблем, требующих неотложного решения”, – говорится в заявлении Тюрина.

Ранее Луценко заявил, что заказчиком убийство в Киеве экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова стал подконтрольный ФСБ уголовный авторитет Владимир Тюрин.

Уголовное дело в отношении подозреваемых, в том числе организаторов, передается в суд.

Напомним, 23 марта в Киеве возле гостиницы “Премьер Палас” застрелили экс-депутата российской Госдумы Дениса Вороненкова. Раненный в ходе перестрелки охранник смог открыть ответный огонь. Через несколько часов киллер скончался от полученных ранений в киевской больнице №17.

Им оказался бывший боец батальона “Донбасс” 28-летний Павел Паршов. В июне стало известно, что правоохранители проводили в Павлограде Днепропетровской области следственные действия, в том числе задержания, по делу об убийстве Вороненкова.

Источник – НТВ