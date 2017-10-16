Российские граждане задержаны в зоне отчуждения ЧАЭС

В зону отчуждения ЧАЭС пытаются незаконно проникнуть сталкеры. Среди нарушителей выявлены российские граждане.

Вчера 15 октября 2017 года, на территории зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) задержали три группы сталкеров, среди которых есть граждане России.

Первую группу сталкеров, которая состояла из 4-х молодых людей, обнаружили в районе полностью отселенного села Терехи. Вторую – в отселенной Припяти. Туда в обход контрольно-пропускных пунктов проникли трое парней.

Третью группу сталкеров, которые незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, правоохранители обнаружили в районе отселенного села Залесье, сообщает “Деловая Столица” со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Кроме того, были задержаны еще 5 парней, среди них – двое граждан России.

Национальная полиция выясняет с какой целью задержанные пытались проникнуть в зону отчуждения ЧАЭС.

Источник – “Деловая Столица“