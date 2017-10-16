Bandera Pro – новый фирменный стиль «Газпром-медиа»

В Украине выяснили, что ведущий российский меди-холдинг использовал в своем фирменном стиле элементы названные в честь лидера ОУН Степана Бендеры.

Похоже, в Украине появился новый повод для насмешек над Россией. На сей раз повод по упражняться в острословии и даже в злословии преподнес российский медиа-холдинг «Газпром-медиа». В сентябре месяце «Газпром-медиа» представил результаты ребрендинга. У компании появились новый логотип и фирменный стиль.

«За последние несколько лет холдинг проделал огромный путь и вышел на новый уровень во всех аспектах бизнеса: мы увеличили портфель брендов и вышли в новые сегменты, расширили производство национального контента и его дистрибуцию, включая международные рынки. За счет максимального использования синергии между активами компания усилила свои позиции на рынке и стала более привлекательной для клиентов и партнеров. Внешним отражением этих масштабных изменений и ценностей компании стал новый визуальный стиль», – прокомментировал это событие генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко.

По информации от самого медиа-холдинга – работа над созданием обновленного бренда длилась около года. За реализацию проекта отвечала компания BBDO Branding.

«Перед нами стояла задача визуально отобразить новый уровень развития медийного холдинга, предложив различные варианты обновленного образа бренда. В основу концепции легли основные ценности компании: команда, творчество, синергия, лидерство. Благодаря редизайну логотип стал более эмоциональным, современным и технологичным, при этом сохранил преемственность в использовании материнского знака бренда «Газпром», – пояснила генеральный директор BBDO Branding Ольга Коновалова.

Однако, через месяц выяснилось, что шрифт который использовали для нового бренда российского медиа-холдинга – это шрифт разработанный известным украинским дизайнером Андреем Шевченко, автором почти 40 машинописных шрифтов. Пикантность ситуации заключается в том, что данный шрифт относится к семейству шрифтов «Bandera Pro», названого в честь лидера Организации украинских националистов (ОУН) середины прошлого века – Степана Бандеры.

«Чото ору. Газпром использвал украинский шрифт Bandera Pro в своём фирменном стиле», – сообщил об этом на своей странице в Facebook Константин Левошко.

Чото ору. Газпром использвал украинский шрифт Bandera Pro в своём фирменном стиле.http://www.gazprom-media.com/ru/press-release/show?id=1415https://www.myfonts.com/fonts/andrijtype/bandera-pro/ Опубліковано Constantine Levoshko 13 жовтня 2017 р.

Если посмотреть страницу шрифтов семейства то можно обнаружить шрифты с помощью которых реализован фирменный стиль меди-холдинга «Газпром-медиа». Как можно заметить авторские шрифты отнюдь не бесплатные, правда для меди-холдинга цена копеечная. Объяснить выбор шрифта его бесплатностью – нельзя. Причем была и альтернатива в выборе шрифта, на основе прототипа «Bandera Pro» – «Osnova Pro», так же разработанного Андреем Шевченко…

В тоже время, хорошо известно негативное отношении к ОУН и лично к Степану Бандере в России, как со стороны официальных властей, так и со стороны общества хорошо известно. В России запрещены к публичной демонстрации символы и атрибуты, связанные ОУН и Украинской повстанческой армии (УПА). Соответствующий закон был принят в России еще в октябре 2014 года.

Поправки, внесенные в российский Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) по этому закону – ввели наказание за пропаганду и публичную демонстрацию символики коллаборационистов. К коллаборационистам в России были отнесены и ОУН, и УПА, несмотря на то, что никакими судами после Второй мировой войны таких определений в отношении этих организаций вынесено не было. За подобное нарушение введен штраф в размере до 2 тысяч рублей для граждан, до 4 тысяч рублей для должностных лиц и до 50 тыс. рублей для юридических лиц. За пропаганду «бандеровской» символики российские граждане могут быть наказаны и арестом на срок до 15 суток, с конфискацией этой самой символики.

“Гуляй Поле”