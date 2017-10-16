Русофобы на зомби-ТВ – боксерские груши за солидный гонорар

Российский журналист Роман Голованов опубликовала статью об иностранных экспертах с яркой антироссийской позицией, участвующих в российских ток-шоу. Цель его статьи не столько в том, что бы вскрыть продажность «экспертов» и показать всю наигранность шоу – сколько продемонстрировать продажность самой идеи «антироссийской» позиции.

В России последнее время заинтересовались вопросом присутствия на различных телешоу «антироссийских» экспертов. Журналисты различных ангажированных пророссийских информационных агентств попытались изучить вопрос. При этом конечно, не чего не говоря о ангажированных проррссийских экспертах представленных в тех же передачах, ну хотя бы для сравнения.

Многие задаются вопрос, почему и ради чего украинцы, поляки, американцы и «прочие разные шведы» рассыпают антироссийские высказывания в ток-шоу на российских телеканалах и готовы терпеть побои и пинки. Ответ на вопрос кроется в самой идеи этих ток-шоу и, не последнюю роль играют получаемые ими гонорары за участие в эфирах. Впрочем обо всем по порядку.

«Антироссийские эксперты в телешоу готовы терпеть побои за хороший гонорар», – утверждает журналист газеты «Комсомольская правда», Роман Голованов, исследовавший данный вопрос по заданию своей редакции.

Так Роман Голованов обратил внимание на страсти кипевшие в эфире российского «Первого канала». Ведущий очень популярной в России программы «Время покажет» Артем Шейнин в студии накинулся на американского журналиста Майкла Бома. Майкл Бом, выступал в этой передаче с антироссийских позиций, и по мнению ведущего «перегнул палку».

Так в минувший четверг политологи на «Первого канала» обсуждали снятые американцами и переданные российской стороне флаги со зданий диппредставительств России в США. Споры в эфире шли жаркие, как обычно для российских телеканалов на повышенных тонах с угрозами и оскорблениями в адрес оппонентов не согласных с «генеральной линией» программы. В один момент ведущего Артема Шейнина перебил американский журналист Майкл Бом, вставивший свою реплику.

– Ты меня не беси! – ведущий направился в сторону Бома – А то я с тебя какой-нибудь флаг тоже сниму.

– Вы такие смелые только языком болтать, – явно подначивал американец ведущего в эфире, провоцируя его на ответные действия.

И тут последствия психологической травмы полученной в ходе войны в Афганистане, «афганский синдром», и отсутствие интеллектуального развития Артема Шейнина сделали своей дело. Телеведущий подбежал к Майклу Бому и схватил его за пиджак. Впрочем, это вполне может быть срежиссированный и постановочный элемент шоу, что бы показать аудитории «мощь ведущего» бьющего всяких «пиндосов». Цель понятна – повысить рейтинги программы и увеличить стоимость минуты рекламы в данном теле-шоу.

– Ты что думаешь, я только языком могу? – тут Шейнин прихватил американца рукой за затылок – Провоцируешь? Я тебе сказал сидеть? Сиди!

Потасовку прекратила соведущая Шейнина, Екатерина Сриженова, которая бросилась разнимать сцепившихся оппонентов. Это тоже заранее продуманный и отыгранный элемент шоу. Не забываем, что в России нет сейчас прямых эфиров, все передачи идут в записи, после утверждения редакторами телеканалов.

– Я вообще спокоен. Все это должно показать, что если чуть-чуть повысить тон – вы сдуваетесь, – сказал Артем Шейнин.

– Молодец, шоу получилось! – выкрикнул в завершение потасовки Майкал Бом.

– Но ты подсдулся, – засмеялся в ответ Шейнин.

Удивительнее всего, что уже через пару часов Майкл Бом сидел на следующей программе Артема Шейнина и вежливо отвечал на вопросы ведущего. Что подтверждает версию заранее согласованного и разыгранного в эфире спектакля для публики.

«Мы решили выяснить, кто вообще ходит на подобные ток-шоу, – пишет Роман Голованов, но не приводит никаких данных по прайсам участия в подобных теле-шоу, кроме гонораров иностранных экспертов.

Вопросом исследования гонораров участникам различных ток-шоу российских телеканалов посвятил свое время известный российский блогер Дмитрий Гриб. В фокусе его внимания оказались ток-шоу «Пусть говоря», «Прямой эфир» и другие. Конечно это не политическое ток-шоу Артема Шейнина, но, тем не менее, дает преставление о «масштабах бедствия».

Так по данным исследование Дмитрия Гриба опирающегося на информацию, добытую в ходе журналистского расследования телеканалом «Дождь», прайс-лист для участников ток-шоу выглядит следующим образом:

«Авторы расследования выяснили, что сначала редакторы скандальных шоу предлагают жителям провинции за участие в программе в среднем 5 тысяч рублей, а также оплачивают перелет и проживание в столице. В том случае, если человек отказывается, сумму порой поднимают до 50 тысяч рублей, хотя большинство соглашается на 15 тысяч», – пишет Дмитрий Гриб.

Получаем что минимальная оплата участия в ток-шоу, статиста массовки – от 5 тысяч рублей, могут поднять и в 10 раз, до 50 тысяч. Но в среднем участники массовки получаю от 15 тысяч рублей. В то же время главным героям передач могут заплатить от 100 тысяч рублей и даже намного больше.

«Я не думаю, что семье Шурыгиной заплатили полмиллиона, как об этом пишет пресса. Я думаю, тысяч 200, может быть, 300 им заплатили», – цитирует Гриб бывшего корреспондент ток-шоу «Пусть говорят» Андрея Заокского, комментируя слухи о заработке героини передачи про изнасилование Диане Шурыгиной.

Как мы видим, расценки оплаты труда для участников ток-шоу вполне таки, демократичные, по российским меркам минимум от 90 долларов, максимум 900, а в среднем около 270, если брать курс рубля к доллару на момент публикации расследования.

Понятно, что приглашенные эксперты и главные герои могут получать и по нескольку тысяч и даже десятков тысяч долларов, в зависимости от своего ранга и общественного «веса», а так же «жаренность» темы. Заметим, что эти данные позволяют оценить размах внутренней российской пропагандистской машины, зомбирущей русскоязычное население постсоветского пространства. Денег на работу этой машины явно не жалеют

Но вернемся к политическим экспертам. Можно подумать, что выбор таких персонажей достаточно велик. Однако, все таки в лидеры выбивается тройка «завсегдатаев-говорунов» – украинец Вячеслав Ковтун, поляк Якуб Корейба и тот самый «пострадавший» американец Майкл Бом. Это самые яркие «представители» своих стран на российских политических ток-шоу, им отводят максимум эфирного времени. Как бонус, для организаторов шоу – они получают самые и искрометные баталии, в своих эфирах, что позволяет поддерживать высокие рейтинги программ и повышает их капитализацию.

«Тройка записных «суперэкспертов» уже несколько лет кочует с одной политпрограммы на другую. Ковтун, Бом и Корейба для наших телезрителей – главные «враги России». Они с удовольствием поливают грязью нашу страну. То и дело переходят грань дозволенного, за что изредка получают по физиономии», – отмечает Роман Голованов.

Однако, эти антироссийские персонажи в ток-шоу, тоже необходимый элемент пропагандистской машины. Они непросто озвучивают иную точку зрения, но и провоцируют острые конфликтные ситуации и всегда оказываются в «моральном», а зачастую и физическом проигрыше получая пинки в студии. Общественность России должна знать, насколько «сильны и могучи» ее «герои-богатыри», такие как Артем Шейнин.

«Но все чаще возникает чувство, что этот цирк шапито словно подбирали специально. Ну посудите сами! «Злой американец» рубит правду-матку о международной политике. На деле его роль – мальчик для битья. «Дуболом-украинец» с его истериками создает собирательный образ «майданутого». Ну и «поляк-русофоб». Даже внешне эти персонажи соответствуют заказанным для них образам и расписанным ролям», – констатирует Роман Голованов свое наблюдение, подмечая тенденции.

В чем же причина такого упорства этих антироссийских завсегдатаев ангажированных политических ток-шоу российских федеральных каналов. Собственно говоря, мы, уже знаем ответ, но Роман Голованов приводит конкретные факты, по оплате труда этих почти карикатурных, по своему поведению экспертов.

«Но зачем антироссийским экспертам тратить свое время на российских ток-шоу? Почему они «прозябают» в Москве? Оказывается, «враги России» на телевидении заколачивают немалые деньги. Об этом «Комсомольской правде» рассказал источник, знающий кухню ток-шоу изнутри», – пишет Роман Голованов.

По словам источника Романа Голованова – часть экспертов ходит на ток-шоу абсолютно бесплатно, а часть – за деньги, для них это работа. Далее Роман Голованов ссылается на свой анонимный источник, хорошо знакомому с внутренней кухней политических ток-шоу и знакомит нас с деталями «физиологии» российсих политических ток-шоу.

«Украинцы не приходят без оплаты. Политолог уровня Дмитрия Суворова обходится от 10 до 15 тысяч за эфир. Более раскрученным платят до 30 тысяч рублей. Самый дорогой – Вячеслав Ковтун. Его месячный заработок со всех шоу и каналов – от 500 до 700 тысяч рублей. Иногда до миллиона в месяц. Примерно столько же получает Майкл Бом. У американца вообще есть эксклюзивный контракт и ставка. Он обязан посещать определенное число эфиров. Поляк Якуб Корейба получает меньше 500 тысяч в месяц. Его проблема в том, что он недостаточно часто бывает в Москве. Все официально – оформляют договор, платят налоги», – сообщает анонимный источник Романа Голованова.

Здесь следует отметить один момент, дело в том, что газета «Комсомольская правда», где трудится «журналистом–расследователем» Роман Голованов – сама по себе мощнейший федеральный пропагандистский рупор. В этом ключе, опубликованная статья не просто «расследование», она манипулятивный пропагандистский инструмент. Цель это статьи не столько в том, что бы вскрыть продажность «экспертов» и показать всю наигранность шоу – сколько продемонстрировать продажность самой идеи самой «антироссийской» позиции. Прочитавший статью россиянин сделает однозначный вывод, что «антироссийкая» или «русофобская» позиция это исключительно вопрос гонорара, а не убеждений или политической или общественной позиции.

«Получается хорошая затравка для анекдота: «как-то собрались американец, украинец и поляк поговорить политике. И все за русские деньги…» то есть эти люди кроют Россию последними словами на российском ТВ – и за это набивают свои карманы!», – подчеркивает Роман Голованов.

Более интересным моментом является общая характеристика российских политических ток-шоу. Де-факто они давно уже превратились в реалити-шоу, на подобие «Дома-2», что отмечают очень многие, наблюдающие сами ток шоу и жизнь вокруг этой российской пропагандистской индустрии.

«Это некие актеры, герои и собирательные образы. Я лично не наблюдал, что они получают деньги. Но говорят, что телеканалы оплачивают им проезд в Москву и обратно. Про гонорары слышал лишь предположения. Эти иностранцы делают цирк шапито и дают рейтинги. Не исключаю, что могут быть финансовые вознаграждения. Вне эфира между экспертами с «враждебных» сторон обстановка спокойная, некоторые не прочь махнуть рюмку-другую после телебитвы со своим оппонентом… Все это превратилось в «Дом-2» и реалити-шоу. Эти люди живут часами в прямых эфирах. Тут их работа. Ольга Бузова заселялась в вип-домик, а эти эксперты не вылезают из студий. Там политологи заключают пари, у них есть финансовые отношения, люди за этим следят. Это уже затянувшийся сериал. Раньше смотрели «Санта-Барбару», а теперь пикировки политологов в режиме реального времени», – делится своими наблюдениями с Романом Головановым лидер движения «Новая Россия» Никита Исаев, российский эксперт, такой же частый гость ток-шоу. Отметим, что сам себя Никита Исаев позиционирует, как бессеребреника, посещающего ток-шоу из «спортивного интереса».

«Покидать Россию главные горлопаны всех ток-шоу не спешат. Ведь в Москве у них дела идут в гору! По слухам, Вячеслав Ковтун поселился в столице в комфортной квартире у станции метро «Савеловская». А Майкл Бом, говорят, снимает себе отличный особняк. При том американец уже долгое время добивается получения российского гражданства», – пишет Роман Голованов об исследуемых им персонажах российских ток-шоу.

А вот дальше идут интересные подробности, из которых видно, что не все так просто с этими «антироссийскими» экспертами. В частности, Майкл Бом не прочь получить российское гражданство.

«Я работаю в России, мне нравится эта страна. Я хотел бы такой якорь. Не жить на птичьих правах, не думать, а дадут ли мне визу или нет. Мне хочется стабильности. Я уже 20 лет работаю в России. Хотел бы здесь трудиться еще 20 или 40 лет. Гражданство было бы удобно. Тем более в России у меня живет дочь», – приводит откровения Майкла Бома Роман Голованов в своей статье.

В статье приведен диалоги, расшифровки телефонных разговоро между Романом Головановым, с одной стороны, и Майклом Бомом, и Вячеславом Ковтуном, с другой стороны. Роман Голованов задавал им вопрос об получаемых ими гонорарах на ток-шоу. Первым на вопросы журналиста ответил Майкл Бом.

– Это как журналистский долг – противостоять демонизации США и Запада. Мне дают возможность, и я ей пользуюсь, – заявил в ответ Майкал Бом.

– Нам рассказали, что вам, иностранным политологам, платят за эфиры большие деньги, – настаивает на своей версии Роман Голованов.

– Это все ерунда. Ну не знаю, может быть, в отдельных случаях. Но деньги – это не мотив. Спросите у Ковтуна, может, у него другой стимул. А вообще неприлично считать чужие деньги, – завершил разговор Майкал Бом.

А вот Вячеслав Ковтун почти открытым текстом послал Романа Голованова, отказываясь отвечать на его вопросы.

«Мне неинтересно это вообще обсуждать, такую хрень! Все, до свидания!», – заявил он по телефону.

«Ковтун отказался говорить на тему оплаты его телеизвержений. Разъяренный «оппозиционер» бросил трубку», – комментирует произошедшее сам Роман Голованов в своей статье. Что лишний раз подчеркивает манипулятивный характер данного «расследования». Впрочем, это исключает получения гонораров за участие в эфирах. Как, мы уже ранее видели, даже рядовые статисты получают за съемки передачи, как минимум от 90 долларов, ну пусть для политических шоу сумма будет меньшей, скажем долларов 50. Факт в том, что политические, как и любые другие российские шоу – строго постановочные, служащие строго пропагандистским целям.

«Эти люди нужны нашему телевидению, чтобы противопоставлять их пророссийским экспертам. Ну не могут же они спорить сами с собой? В любом жанре противостояние востребовано. Притом украинские ТВ-компании не хотят споров. Они в тесном кругу обсуждают, как не любят Россию. Зато мы нашли Бома, Ковтуна и Корейбу – и они кочуют по всем каналам. Но таких иностранцев в образе немного. Они отстаивают весьма комичную точку зрения. Ведущие и эксперты их разносят в пух и прах. Зрителю это нравится, рейтинги растут», – поясняет Никита Исаев, подчеркивая тем самым пропагандистский характер российских политических ток-шоу.

Российские политические ток-шоу и большинство экспертов участвующих в них служат одной цели – смазывать «шестеренки» российской пропагандистской машины. Причем сделаны эти шоу весьма профессионально с точки зрения захвата и удержания внимания аудитории: тут и «именитые» российские эксперты и острые конфликты, вплоть до мордобоя.

Реализуется извечный принцип – «Хлеба и зрелищ». Но так как «хлеба» на всех не достает надо повышать остроту «зрелищ», превращая их в «кровавые гладиаторские бои».

Амир О’Лик, специально для “Гуляй Поля”