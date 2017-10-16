Нахождение на территории России нынче у меня вызывает страшнейший дискомфорт – повсюду суровые милицейские физиономии, металлоискатели, досмотры, капающие слюной на асфальт овчарки. Ощущение, что находишься на зоне, а повсюду вокруг вертухаи, приставленные карать, запрещать, ограничивать, подавлять, уничтожать морально и физически. Разве что вышек с автоматчиками и заборов с колючей проволокой не хватает в российских городах для полной аутентичности с учреждениями пенитенциарной системы.

Конец девяностых. Россия оправляется после дефолта. На летних каникулах я подрабатываю реализатором кассет. Чуть ли не каждый день приходят грузные мужики неинтеллигентного вида и спрашивают кассету с песней «Владимирский централ». Записи Михаила Круга разлетаются как горячие пирожки. Шансон мне не по душе, но приходится его включать на магнитофоне – многие случайные прохожие заслышав блатные мотивы останавливаются и приобретают кассеты. Тогда еще мало кто знал, что за человек Владимир Путин. Через несколько лет он станет править Россией, а Михаила Круга убьют дома в Твери. А теперь я думаю, что та песня из девяностых «Владимирский централ» была нам всем предзнаменованием – прошли годы и руками Путина вся Россия была превращена во Владимирвладимировический централ.

Мысль о том, что представления Путина о жизни сложились из мелкокриминальных дворовых питерских нравов шестидесятых, не нова. Я не претендую здесь на лавры первооткрывателя. Но вот то, что он проецирует и масштабирует эти архаичные нравы на всю гигантскую Россию, меня категорически не устраивает. Нахождение на территории Российской Федерации нынче у меня вызывает страшнейший дискомфорт – повсюду суровые милицейские физиономии (обтянутые кожей роботы – ничего человеческого!), металлоискатели, досмотры, капающие слюной на асфальт овчарки. Ощущение, что находишься на зоне, а повсюду вокруг вертухаи, приставленные карать, запрещать, ограничивать, подавлять, уничтожать морально и физически. Разве что вышек с автоматчиками и заборов с колючей проволокой не хватает в российских городах для полной аутентичности с учреждениями пенитенциарной системы.

Знаете, что отличает от украинцев от россиян? (Именно от россиян – не путайте с их русскими!). Это доброжелательность. И дело здесь совсем не в климатических условиях. Я месяц прожил в тёплом Краснодаре и не ощущал себя уютно. Вроде кубанцы достаточно улыбчивы и приветливы, как и подобает южанам, но заметна скованность, затурканность, забитость, внутренняя несвобода, перманентное ощущение опасности, подсознательная боязливость. А все потому, что над каждым гражданином Российской Федерации довлеет чудовищная мясорубка государственного репрессивного аппарата. Бояться сделать неосторожный шаг россияне, потому что Путин, словно пахан смотрящий за бараком, вселил страх в каждого человечка на землях от Калининграда до Владивостока. «Если Улюкаева закрыли под улюлюканье, то и меня в случае чего упекут» – рассуждает российский обыватель. Переехавшая из Украины в Россию женщина жалуется на местные нравы – пришла в поликлинику на седьмом месяце беременности, так никто не то что очередь к врачу не уступил, но даже сидение в коридоре не освободил. Пришлось стоять с заметным пузом и ждать свой черёд – это путинская Россия как она есть.

Путин нынче действует как и подобает питерскому гопнику из шестидесятых. Квинтэссенция его политики это недавнее назначение Андрея Турчакана пост исполняющего обязанности генерального секретаря правящей партии «Единая Россия». Ларчик открывается просто – отец Турчака Анатолий был заместителем Путина и партнёром по единоборствам. На крупнейшую должность в стране назначают по блату. Российское общество при Путине стало кастовым как на зоне. Пробиться во власть из простолюдинов практически невозможно. Разве что всяких спортсменов-олимпийцев и возрастных кинорежиссёров сажают депутатами в опереточную Государственную Думу, ставшую при Путине учреждением по моментальному утверждению президентских законодательных инициатив. В криминальном мире много воров в законе, а вот в российской политике только один вор в законе Путин, а все остальные на два ранга ниже по социальному статусу.

Мои родители попали тогда еще в УССР волею случая. После окончания Московского института инженеров транспорта отцу предложили два варианта трудоустройства – Свердловск и Одесса. Мать посмотрела на карте где находится Свердловск (нынешний Екатеринбург) и где Одесса, разумно настояв на выборе супругом более тёплого места работы и постоянного проживания. Я же периодически размышляю о том, как бы сложилась моя судьба, выбери тогда родители Свердловск. Допустим я гражданин России и живу в Екатеринбурге. Социальные лифты в России не работают (есть только ФСБ как кузница управленческих кадров, но у фсбшников есть свои дети, внуки и племянники – сына железнодорожников туда не возьмут). По каждому телевизионному каналу тебе рассказывают о том, как важно спасать алавитских бабушек и поддерживать нашего дорогого друга Башара, но почему-то умалчивают о том, что в стране безработица и застой во всех сферах. И никто в Екатеринбурге не задумывается ведь о том, сколько за деньги, потраченные Путиным на донбасскую войну, можно было построить для России дорог, больниц, школ и детских садов. Каждый снаряд, вылетевший из пушки проплаченных Путиным донецких ополченцев, это невылеченный ребенок где-нибудь в Ишиме или Тагиле. Задумайтесь об этом на досуге в тишине, прошу вас.

07 мая 2000 года Владимир Путин впервые вступил в должность президента Российской Федерации. 07 мая 2001 года в Екатеринбурге гениальный поэт Борис Рыжий покончил жизнь самоубийством, оставив предсмертную записку «Я всех любил. Без дураков». Есть какая-то мистика в этих датах, я уверен. Ровно год правления Путина выдержал гений. Может он знал, чем обернется правление Путина и не хотел больше жить в гэбистском аду? Целыми днями смотреть на серый Вторчермет и знать, что ничего яркого в твоей жизни не случится, это настоящая трагедия. На форумах молодых литераторов России и зарубежья я пересекаюсь с ныне живущими поэтами и прозаиками из Екатеринбурга – все они страшно и безудержно пьют, заливая спиртным боль от тоскливой безысходности уральского бытия в путинской России. Живи я сейчас в Екатеринбурге тоже небось бы плотно сидел на стакане как они, а может и вообще полез в петлю как Борис Рыжий. Вынужденное пребывание во Владимирвладимировическом централе даже самую светлую и чистую душу искалечит, превратив в морального урода.

Украина тоже не рай земной нынче, но в Верховную Раду можно попасть прямо с улицы, таких примеров много. Хорошо это или плохо – другой вопрос. Но вот в Государственную Думу с улицы точно не попадешь. В Украине работают не то, что социальные лифты, а социальные катапульты. А вот в России повсеместно кадровые тромбы и о социальных лифтах говорить неуместно. В Украине можно и нужно бороться за себя и своё будущее, в России по-прежнему теленок бодается с дубом – чекистский монолит прочен и за тебя твоё будущее давно уже решили возрастные питерские дзюдоисты, интеллектуально отставшие от цивилизации ровно на полвека. Успехи России при Путине являются следствием высокой цены на нефть на мировом рынке, а не управленческих талантов Владимира Владимировича – пора это признать, посмотрев правде в глаза.

«Владимирский централ, ветер северный. Этапом из Твери – зла немерено» – так поется в старой песенке. Так вот Путин за семнадцать лет правления всю Россию насильно отправил по этапу во Владимирвладимировический централ и за это у меня на него зла немерено! Лежит ли у Путина на сердце тяжкий груз за содеянное я лично не знаю. Но, как пел покойный Михаил Круг «не очко обычно губит, а к одиннадцати туз», так что я надеюсь, что на очко Владимира Владимировича найдется туз, который заставит его сжиматься в трусливых конвульсиях за содеянное с Россией и Украиной.

Всеволод Непогодин, специально для “Гуляй Поля”