«Комитет спасения Украины» Николая Азарова готовит провокации против УПЦ МП в Киеве

По имеющимся у СБУ данным в Киеве готовят провокации против культовых сооружений Московского патриархата. За организацией этих провокаций стоит экс-премьер Украины Николай Азаров.

Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала информацию, о готовящихся провокация против культовых сооружений Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в Киеве. По данным СБУ за подготовкой этих провокаций стоит «Комитет спасения Украины», созданный бывшими регионалами во главе с Николаем Азаровым в Москве.

«По оперативным данным СБУ, к выполнению провокаций планируется привлечь членов отдельных отечественных общественных организаций, которые активно сотрудничают с российскими спецслужбами и их политическими проектами в Украине еще с начала 2000-х годов. Так, вместе с представителями «Евразийского молодежного движения» Александра Дугина псевдопатриоты из этих организаций причастны к совершению ряда антиукраинских акций – повреждению памятника воинам УПА в Харькове в декабре 2006 года, уничтожению памятного знака в честь принятия Конституции Украины на горе Говерла в октябре 2007 года и других», – говорится в заявлении на сайте СБУ.

В заявление отмечается, что за попытками организаций этих провокаций и их информационным сопровождением стоят представители «Комитета спасения Украины». Эту организацию создавали экс-премьер Украины Николай Азаров и его соратники экс-депутаты от «Партии Регионов» – Владимир Олийнык и Игорь Марков. Все трое выступают за возобновление отношений с Россией, отстранение от власти нынешнего президента Петра Порошенко и досрочных президентских и парламентских выборах. Отметим, что Игорь Марков выступает за судебное преследование как нынешнего президента Украины Петра Порошенко, так и экс-президента Виктора Януковича.

Последние дни в Украине курсируют слухи о том, что националисты планируют захватить Киево-Печерскую Лавру. На последнем брифинге главы СБУ Василия Грицака 11 октября задали этот вопрос. В ответ СБУ обнародовало имеющуюся у них оперативную информацию о готовящихся провокациях против культовых сооружений УПЦ МП.

“Гуляй Поле”