Как российская агентура изобразила представителей украинских диаспор в Крыму

В лучших традициях современной российской политики для массовки в Крым свезли… пророссийских агентов из разных стран, которые играли роль украинцев, выступающих за оккупацию Крыма. Относительно «украинцев» из европейских государств – еще предстоит выяснять «who is who». Подавляющее большинство представителей – это представители пророссийских, украинофобских организации, которые прославляют советское прошлое и ненавидят украинский язык, культуру, традиции.

В аннексированном Крыму состоялся так называемый «международный съезд представителей украинских диаспор», который оказался попыткой Кремля оправдаться перед международным сообществом за устроенный в Крыму беспредел относительно местного населения, несогласного с российской оккупацией.

Об этом в свое статье «Операция-имитация. Кого оккупационные власти Крыма замаскировали под украинцев» опубликованный агентством «Левый Берег», пишут Виктор Гиржов и Игорь Соловей.

Новость о том, что в Крыму готовится встреча «представителей украинских организаций» из России, Украины и других стран начали разгонять российские медиа заранее и подавалась она как «съезд». По факту же оказалось, что до уровня «съезда» данное мероприятие никак не дотягивает – приехало всего-то человек 15-20 от силы. К слову, даже местные СМИ поняли это и поэтому называли его в своих материалах как «круглый стол».

Но даже на первый взгляд было понятно: все, что происходит в Крыму под протекторатом оккупационных властей ничем хорошим по-настоящему быть не может. То есть, следует ожидать очередного фейка или «потемкинской деревни».

Так и получилось.

Руководитель так называемого «госкомитета по делам межнациональных отношений и депортированных граждан» в оккупированном Крыму Заур Смирнов заявил, что Крым выбран для международного съезда закономерно, так как «именно здесь украинская диаспора готова заявить всему мировому сообществу, что киевский режим не имеет права выступать от имени всего украинского народа».

Так что налицо попытка создать некий альтернативный центр «украинцев зарубежья» – ибо настоящая украинская община во всех уголках мира постоянно выступает кардинально против военной агрессии России на Донбассе и в Крыму. Что дополнительно подтвердило празднование в августе 2017 в Киеве 50 летней годовщины СКУ (Світового Конгресу Українців).

Организаторы заявили, что участниками стали «представители Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также украинских диаспор из Белоруссии, России, Латвии, Болгарии, Молдавии, Норвегии и Италии». Но в лучших традициях современной российской политики для массовки в Крым свезли… пророссийских агентов из разных стран, которые играли роль украинцев, выступающих за оккупацию Крыма.

Относительно «украинцев» из названных европейских государств – еще предстоит выяснять «who is who» (сторонников «русского мира, как известно, и там хватает). Но в отношении представителей террористических группировок «ЛДНР» – все ясно как белый день: стоит только вспомнить горловского депутата Владимира Рыбака, которому пророссийские головорезы вспороли живот и бросили тело в озеро только за то, что он защищал украинский флаг.

Что же касается «украинцев России», то ознакомившись с видео- и фотоматериалами с этого мероприятия можно увидеть знакомые лица. Среди них – представители так называемых «украинских землячеств России», почти все они из более двух десятков сконцентрированы в Москве. Подавляющее большинство из них – это пророссийские, украинофобские организации, которые прославляют советское прошлое и ненавидят украинский язык, культуру, традиции.

Например, на мероприятии «засветился» председатель Совета землячеств Москвы Николай Лях. Рядом с ним – его заместитель Петр Акайомов. Тут же – одиозный председатель Луганского землячества Николай Челомбитько (о нем разговор отдельный). Они медленно ходят по коридорам единственной уцелевшей в Крыму украинской гимназии, на стенах которой красуются георгиевские ленты, а на лицах «гостей» читается один-единственный вопрос: «Почему Россия до сих пор не зачистила это «последнее гнездо украинского фашизма и бЕндеривщины в Крыму, так как это сделали у нас в Москве?».

Хотя подсознательно они понимают, что не уничтожила только потому, что Кремлю эта гимназия нужна именно для подобных показух – чтобы собирать в ней таких вот псевдоукраинцев и в который раз «пудрить мозги» западному миру, выдавая себя за «гуманистов, демократов и непревзойденных поборников прав нацменьшинств в РФ. Если Николай Лях и Николай Челомбитько – украинцы, то настоящим украинцам самое время объявлять себя аборигенами племени пигмеев.

Напомню, последний пример проявления «любви» к Украине и ко всему украинскому в понимании Николая Челомбитько, многолетнего представителя Луганской области в правительстве Москвы: газета «Луганщина: сигнал SOS», которую он выдает на российские деньги. Также он и его подельники организовывали в Москве голосование на так называемом «референдуме» совместно с представителями незаконных бандформирований Донбасса, устраивали антиукраинские выставки и тому подобное. Воистину, нет ничего хуже, чем бывший украинец: это настоящий манкурт и янычар в одном флаконе.

Странно, что не видно было на этом псевдоукраинском сборище еще и главы фейковой «Федеральной национально-культурной автономии Украинцы России (ФНКАУР)», созданной Кремлем вместо аналогичной организации, которую Верховный суд РФ ликвидировал в 2009 году, Богдана Безпалько. Кроме того, что он заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. Ломоносова (как он себя называет), он еще и член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Видимо, у Безпалько есть определенный политический нюх: хотя он и так замечен в откровенном украинофобстве, но «засветившись» в оккупированном Крыму, рискует попасть в списки «Миротворца» – со всеми вытекающими отсюда последствиями (не сможет посещать родню в Украине). Поэтому и притаился, отправив в Крым «стариков-разбойников».

Присутствие экс-депутата ВРУ от «Партии Регионов» Алексея Журавко – четкий маркерантиукраинской направленности мероприятия. Журавко любит эмоционально рассказывать ужастики о ситуации в Украине, нацистах, бандеровцах и т.п. Его приглашают даже несмотря на его психическую болезнь – врачи еще в 80-х годах поставили ему диагноз «олигофрения». К слову, Журавко так и подписывает некоторые свои статьи – «ваш олигофрен».

Был он и сейчас, играя альтернативного украинца – видимо это его имел ввиду чиновник оккупационной власти Крыма Смирнов, когда говорил о «делегатах из Украины, из Херсонской области».

Кроме того, бежавший в Москву ведущий «Антимайдана» в Киеве, экс-журналист телеканала «ИНТЕР» Юрий Кот в эфире НТВ рассказал о присутствии на «форуме» в Крыму своего «коллеги» Ростислава Ищенко. Называющий себя украинским политологом бывший помощник Дмитрия Табачника тоже перебрался в Москву и является постоянным гостем российских ток-шоу на украинскую тематику, где регулярно предсказывает скорый крах Украине.

А молдавский портал AVA.md заметил на одном из видео лидера Конгресса русских общин Молдовы Валерия Клименко, который известен в стране своей эпатажной пророссийскостью.

Например, в 2014 году профессиональный русский обещал отправить из Молдовы 4000 «добровольцев» для «защиты русского населения Донбасса», и выдвигал ультиматум Александру Турчинову.

Зачем же тогда оккупационным властям России нужна эта имитация любви к украинскому?

Дело в том, что проведенный в Крыму фейковый «съезд» с участием откровенных украинофобов не что иное, как реакция российской оккупационной власти на критику международного сообщества. Напомню, Международный суд ООН еще весной вынес свое решение, по которому РФ обвиняется в нарушении Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации и обязана исправить ситуацию. Кроме того, УПЧ ООН в сентябре 2017 года опубликовало свой доклад с разгромными выводами относительно прав человека на полуострове, находящимся под российской оккупацией.

Россияне наивно надеются, что такими постановочными мероприятиями как «съезд» по заказу властей можно затмить устроенный ими же беспредел в Крыму.

Ну а в конце россияне и их агентура написали «петицию» генсеку ООН – с просьбой признать Крым российским, а поэтому – отменить санкции против России и блокаду Крыма.

Интересная деталь: организаторы фейкового «съезда» изо всех сил пытались показать свою «любовь» к украинцам, но прокололись на мелочах: во-первых, все участники говорили только на русском языке – ведь вряд ли они знают украинский.

Во-вторых, даже выступавшие дети были одеты в национальные костюмы, выдержанные в красно-бело-синих цветах – под стать российскому флагу. И ни одного сочетания сине-желтых цветов – как флаг Украины! Все-таки россияне и их коллаборанты боятся не только живую «хунту», но и украинскую символику – прямо как вампиры боятся света.

Источник – Виктор Гиржов, Игорь Соловей, “Левый Берег”