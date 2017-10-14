Россиян заставят проходить дополнительную верификацию при получении водительских прав

В России придумали еще одну, дополнительную сложность для процедуры получения водительских прав. Теперь будущему водителю необходимо пройти процедуру верификации предоставляемых документов на оформление водительских прав. Ужесточили и правила сдачи самих экзаменов.

В России вступили новые правила получения водительских прав. Прежде чем сдать экзамены, будущий водитель обязан пройти процедуру верификации требуемых для оформления документов: свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров.

C 14 октября в России вступают в силу новые правила проведения экзаменов и выдачи водительских удостоверений, сообщает сайт Госавтоинспекции.

Согласно новому регламенту, человек, желающий сдать экзамен в ГИБДД, должен пройти верификацию своего свидетельства об обучении в автошколе и о результатах медосмотров. В первую очередь это касается тех, кто получал справки об обучении и медицинские документы из других регионов.

Изменения произошли и в практической части экзамена. В случае падения с мотоцикла на экзамене выставляется оценка «не сдал», также для сдающих на категорию А стало обязательным упражнение «скоростное маневрирование».

Как сообщается, что и самих кандидатов в водители тоже ожидают новшества. По новым правилам, если ученик при движении задним ходом не смог с первой попытки выполнить упражнение и попытался второй раз включить заднюю передачу, экзамен будет считаться несданным. Ранее число попыток включения передачи регламентировано не было. Кроме того, раньше допускался заезд колесом на линию, обозначающую границу упражнения, а теперь нарушать границу виртуальной “стены” выступающими частями машины запрещено.

Изменения коснутся и проведения экзамена на площадке в зимних условиях — при устойчивом снежном покрове границы испытательных упражнений обозначаются дополнительными стойками и конусами, территорию площадки обработают противогололедными средствами.

Некоторые эксперты и большинство автолюбителей, в России, полагают, что изменение регламента сдачи и получения водительских прав является дополнительным источником коррупционной ренты для госслужащих России. Несмотря на то, что декларируется изменение регламента с целью повышения безопасности на дорогах, в российских реалиях — дополнительный источник коррупционных доходов.

Это особо актуально в свете действия санкций в отношении России и падения экономических показателей в стране. В тоже время, как считают эксперты это может свидетельствовать о усилении контроля со стороны государства над общественной жизнью в стране.

“Гуляй Поле”