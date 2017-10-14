В оккупированном Крыму пропал активист, вышедший на одиночный пикет

В Крыму оккупационные власти продолжают преследовать проукраинских активистов. Особенно сильно и пристрастно российские власти преследуют крымскотатарских активистов, не согласных с оккупацией и аннексией Крыма.
Сегодня в районе улицы Героев Сталинграда в Симферополе задержали и увезли в неизвестном направлении активиста, который вышел на одиночный пикет
Об этом в Фейсбуке сообщил активист, который пожелал остаться неназванным, передает “Деловая Столица” со ссылкой на “Крым.Реалии”.
“Только что стал свидетелем грубого поступка сотрудников полиции, которые подъехали к человеку, проводящему одиночный пикет и в грубой форме они его сразу взяли и запихнули в машину. И увезли. Получается, украли”, – рассказал активист в видеообращении на Фейсбуке.
Оккупационные власти Крыма выдали российского активиста за украинца
В комментарии Крым.Реалии он уточнил, что не знает куда увезли задержанного.
Предположительно силовики задержали активиста Мемета Люманова, который стоял с плакатом “Мусульмане Крыма – ваши соседи, а не террористы”.
Региональный представитель “Крымской солидарности” Алимдар опубликовал в Фейсбуке фотографии одичных пикетов. Активисты также вышли с плакатами “Поиск террористов – безнадежное дело”, “Мусульмане не террористы” и другими.
“Рустем агъа задержан. Увезли в Феодосию”, – сообщил Алимдар.
Опубліковано Alimdar Crimean Solidarity 14 жовтня 2017 р.
Общественное объединение “Крымская солидарность” сообщило, что крымчане вышли на одиночные пикеты “по всему Крыму”.
Крым.Реалии выясняет обстоятельства произошедшего. На данный момент известно о десятках задержанных активистов вышедших на одиночные пикеты. Число задержанных не менее 25 человек.
Публичных комментариев по этому поводу российских силовиков нет.
После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что “массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет”.
Источник – “Деловая Столица“