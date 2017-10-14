В оккупированном Крыму пропал активист, вышедший на одиночный пикет

В Крыму оккупационные власти продолжают преследовать проукраинских активистов. Особенно сильно и пристрастно российские власти преследуют крымскотатарских активистов, не согласных с оккупацией и аннексией Крыма.

Сегодня в районе улицы Героев Сталинграда в Симферополе задержали и увезли в неизвестном направлении активиста, который вышел на одиночный пикет

Об этом в Фейсбуке сообщил активист, который пожелал остаться неназванным, передает “Деловая Столица” со ссылкой на “Крым.Реалии”.

“Только что стал свидетелем грубого поступка сотрудников полиции, которые подъехали к человеку, проводящему одиночный пикет и в грубой форме они его сразу взяли и запихнули в машину. И увезли. Получается, украли”, – рассказал активист в видеообращении на Фейсбуке.

В комментарии Крым.Реалии он уточнил, что не знает куда увезли задержанного.

Предположительно силовики задержали активиста Мемета Люманова, который стоял с плакатом “Мусульмане Крыма – ваши соседи, а не террористы”.

Региональный представитель “Крымской солидарности” Алимдар опубликовал в Фейсбуке фотографии одичных пикетов. Активисты также вышли с плакатами “Поиск террористов – безнадежное дело”, “Мусульмане не террористы” и другими.

“Рустем агъа задержан. Увезли в Феодосию”, – сообщил Алимдар.

Общественное объединение “Крымская солидарность” сообщило, что крымчане вышли на одиночные пикеты “по всему Крыму”.

Крым.Реалии выясняет обстоятельства произошедшего. На данный момент известно о десятках задержанных активистов вышедших на одиночные пикеты. Число задержанных не менее 25 человек.

Публичных комментариев по этому поводу российских силовиков нет.

​После аннексии Крыма на территории полуострова участились случаи пропажи людей, преимущественно, из числа крымских татар. При этом в подконтрольном России Следкоме Крыма утверждают, что “массовых исчезновений крымских татар на полуострове нет”.

Источник – “Деловая Столица“