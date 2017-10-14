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Новости

В США идут допросы по делу о российском вмешательстве в президентские выборы

"Деловая Столица" 
14 октября 2017

В США продолжается следствие по делу о российском вмешательстве в президентские выборы. В ходе следственных мероприятий допрашиваются высокопоставленные представители прошлой президентской администрации. 

Бывшего главу аппарата Белого Дома Райнса Прибеса допросили в деле вмешательства России в президентские выборы в США

Адвокат Прибеса Уильям Берк рассказал, что его клиент добровольно принял участие в допросе представителями команды спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает “Деловая Столица” со ссылкой на Agence France Press.

“Он был рад ответить на все их вопросы”, – сказал он.

СМИ сообщают, что Райнс Прибес несколько недель готовился к этому допросу.

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Президента США Дональда Трампа ни в чем не обвиняют, однако команда Мюллера проявляет заинтересованность к тому, как происходило освобождение экс-директора ФБР Джеймса Коми, который расследовал вмешательства РФ.

Прибес участвовал во встречах, на которых обсуждалось освобождение Коми и играл одну из ключевых ролей во время кампании Трампа и в Белом доме.

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Источник – “Деловая Столица

Tags: вмешательство в президентские выборы, комитет по разведке, российские тролли, Соцсети, США, хакерские атаки

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