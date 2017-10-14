В США идут допросы по делу о российском вмешательстве в президентские выборы

В США продолжается следствие по делу о российском вмешательстве в президентские выборы. В ходе следственных мероприятий допрашиваются высокопоставленные представители прошлой президентской администрации.
Бывшего главу аппарата Белого Дома Райнса Прибеса допросили в деле вмешательства России в президентские выборы в США
Адвокат Прибеса Уильям Берк рассказал, что его клиент добровольно принял участие в допросе представителями команды спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает “Деловая Столица” со ссылкой на Agence France Press.
“Он был рад ответить на все их вопросы”, – сказал он.
СМИ сообщают, что Райнс Прибес несколько недель готовился к этому допросу.
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Президента США Дональда Трампа ни в чем не обвиняют, однако команда Мюллера проявляет заинтересованность к тому, как происходило освобождение экс-директора ФБР Джеймса Коми, который расследовал вмешательства РФ.
Прибес участвовал во встречах, на которых обсуждалось освобождение Коми и играл одну из ключевых ролей во время кампании Трампа и в Белом доме.
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Источник – “Деловая Столица“