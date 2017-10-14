В Украине успешно испытали новый противотанковый комплекс

Новый украинский противотанковый комплекс «Скиф» прошел успешные полевые испытания. В ВСУ очень ждут «Скиф», особенно он будет востребован в зоне АТО, где Россия активно применяет бронетехнику против украинских сил.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) рассказал об успешных испытаниях украинского противотанкового ракетного комплекса «Скиф». Александр Турчинов лично курировал эти испытаниях.

Информацию об этом распространила пресс-служба СНБО.

В распространенном сообщении особо подчеркивается, что испытания проходили как в Украине, так и за границей. В частности, «Скиф» прошел успешные испытания в условиях сверхвысоких температур в пустыне.

По словам Александра Турчинова, боевая часть комплекса «показала уникальный результат, прожигая броню толщиной до 1 метра».

«То есть в мире нет бронетанковой техники, которую нельзя было бы уничтожить украинским «Скиф», – подчеркнул секретарь СНБО.

Кроме того, Турчинов утверждает, что комплекс способен поражать цели на расстоянии 5,5 км.

Поступление комплекса ожидается в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Известно, что российско-террористические войска активно используют бронетехнику в зоне АТО против украинских сил.

“Гуляй Поле”