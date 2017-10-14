Польша не согласна с миграционной политикой ЕС из-за украинцев

Польские власти не согласны с миграционной политикой ЕС. В Польше полагают, что она несет угрозу безопасности ЕС и саой Польше. В частности, в Польше уже насчитывается более 1 млн украинцев, как трудовых мигрантов, так и беженцев в результате российской агрессии.

Польское правительство не согласится принимать беженцев в рамках новой программы переселения в Европейском союзе.

Об этом в Люксембурге заявил министр внутренних дел (МВД) Польши Мариуш Блащак.

Как сообщают европейские СМИ со ссылкой на издание РАР, он аргументировал это тем, что в стране уже находится много украинцев, а такие “идеологически мотивированные концепции” как переселение подвергают риску Польшу и поляков.

“Переселение – механизм, который не будет эффективным”, – заявил он.

По словам Блащака, это приведет к большой волне миграции в Европу.

Министр отметил, что в Польше насчитывается более 1 миллиона граждан Украины, которые частично являются трудовыми мигрантами, частично – уехали из страны после вторжения России.

Источник – “Фокус“