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Новости

Польша не согласна с миграционной политикой ЕС из-за украинцев

"Фокус"
14 октября 2017

Польские власти не согласны с миграционной политикой ЕС. В  Польше полагают, что она несет угрозу безопасности ЕС и саой Польше. В частности, в Польше уже насчитывается более 1 млн украинцев, как трудовых мигрантов, так и беженцев в результате российской агрессии. 

Польское правительство не согласится принимать беженцев в рамках новой программы переселения в Европейском союзе.

Об этом в Люксембурге заявил министр внутренних дел (МВД) Польши Мариуш Блащак.

Как сообщают европейские СМИ со ссылкой на издание РАР, он аргументировал это тем, что в стране уже находится много украинцев, а такие “идеологически мотивированные концепции” как переселение подвергают риску Польшу и поляков.

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“Переселение – механизм, который не будет эффективным”, – заявил он.

По словам Блащака, это приведет к большой волне миграции в Европу.

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Министр отметил, что в Польше насчитывается более 1 миллиона граждан Украины, которые частично являются трудовыми мигрантами, частично – уехали из страны после вторжения России.

Источник – “Фокус

Tags: МВД Польши, миграционная политика ЕС, Польша, Российская агрессия, россия, Украина, украинские беженцы

© Гуляй Поле

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