Польша не согласна с миграционной политикой ЕС из-за украинцев

Польские власти не согласны с миграционной политикой ЕС. В Польше полагают, что она несет угрозу безопасности ЕС и саой Польше. В частности, в Польше уже насчитывается более 1 млн украинцев, как трудовых мигрантов, так и беженцев в результате российской агрессии.
Польское правительство не согласится принимать беженцев в рамках новой программы переселения в Европейском союзе.
Об этом в Люксембурге заявил министр внутренних дел (МВД) Польши Мариуш Блащак.
Как сообщают европейские СМИ со ссылкой на издание РАР, он аргументировал это тем, что в стране уже находится много украинцев, а такие “идеологически мотивированные концепции” как переселение подвергают риску Польшу и поляков.
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“Переселение – механизм, который не будет эффективным”, – заявил он.
По словам Блащака, это приведет к большой волне миграции в Европу.
Министр отметил, что в Польше насчитывается более 1 миллиона граждан Украины, которые частично являются трудовыми мигрантами, частично – уехали из страны после вторжения России.
Источник – “Фокус“