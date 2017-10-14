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Новости

Twitter готов предоставить следствию данные о российском вмешательстве в американские выборы

"Фокус"
14 октября 2017

Обвинения России в хакерских атаках на США и вмешательство во внутреннюю политику страны, путем манипуляции общественным сознанием, могут получить существенную доказательную базу в ходе проводимого следствия. На это направлены усилия по сотрудничеству следственных органов и руководства соцсети Twitter.

В Twitter активизировали сотрудничество со следствием по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в США после критики за “недостаточно серьезное отношение”

Компания Twitter передала Сенату США данные более 200 страниц, связанных с этим делом. Об этом сообщают агенство “Фокус” со ссылкой на Associated Press.

 

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Twitter передал комитету по разведке пользовательские имена 201 учетной записи, которые связаны с расследованием возможных попыток России повлиять на президентские выборы 2016 года.

Впрочем, пока не известно, были ли удалены с серверов Twitter сообщения, связанные с этими учетными записями.

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Источник – “Фокус

Tags: Twitter, вмешательство в президентские выборы, комитет по разведке, российские тролли, Соцсети, США, хакерские атаки

© Гуляй Поле

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