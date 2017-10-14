Twitter готов предоставить следствию данные о российском вмешательстве в американские выборы

Обвинения России в хакерских атаках на США и вмешательство во внутреннюю политику страны, путем манипуляции общественным сознанием, могут получить существенную доказательную базу в ходе проводимого следствия. На это направлены усилия по сотрудничеству следственных органов и руководства соцсети Twitter.

В Twitter активизировали сотрудничество со следствием по делу о вмешательстве РФ в президентские выборы в США после критики за “недостаточно серьезное отношение”

Компания Twitter передала Сенату США данные более 200 страниц, связанных с этим делом. Об этом сообщают агенство “Фокус” со ссылкой на Associated Press.

Twitter передал комитету по разведке пользовательские имена 201 учетной записи, которые связаны с расследованием возможных попыток России повлиять на президентские выборы 2016 года.

Впрочем, пока не известно, были ли удалены с серверов Twitter сообщения, связанные с этими учетными записями.

Источник – “Фокус“