Польские киберэксперты успешно отбили российскую хакерскую атаку против Украины

Россия продолжает ведение всесторонней гибридной войны против Украины. На сей раз целью российской хакерской атаки были украинские компании работающие в Польше. Атака успешно отбита, но остается угроза новых атак.

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что киберэксперты его страны успешно отбили уже третью атаку российских хакеров. Однако угроза хакерских атак продолжает расти, сообщает “Левый Берег” со ссылкой на DW.

По словам Мацеревича, целью последней атаки были компании в Украине, которые также имеют представительства в Польше.

“К счастью, Польша отбила их, но угрозы растут каждый день”, – заявил польский министр в эфире телеканала TVP1 в пятницу, 13 октября.

СБУ, в свою очередь, предупредает об угрозе новой масштабной кибератаки. Бизнесу и госорганам посоветовали обновить антивирус и Windows.

Источник – “Левый Берег“