123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Польские киберэксперты успешно отбили российскую хакерскую атаку против Украины

"Левый Берег"
14 октября 2017

Россия продолжает ведение всесторонней гибридной войны против Украины. На сей раз целью российской хакерской атаки были украинские компании работающие в Польше. Атака успешно отбита, но остается угроза новых атак. 

Министр обороны Польши Антоний Мацеревич заявил, что киберэксперты его страны успешно отбили уже третью атаку российских хакеров. Однако угроза хакерских атак продолжает расти, сообщает “Левый Берег” со ссылкой на DW.

Российские хакеры атаковали смартфоны западных военных

По словам Мацеревича, целью последней атаки были компании в Украине, которые также имеют представительства в Польше.

“К счастью, Польша отбила их, но угрозы растут каждый день”, – заявил польский министр в эфире телеканала TVP1 в пятницу, 13 октября.

Украинские хакеры узнали, как замглавы АП РФ Сергей Кириенко “кинул” банк

СБУ, в свою очередь, предупредает об угрозе новой масштабной кибератаки. Бизнесу и госорганам посоветовали обновить антивирус и Windows.

Источник – “Левый Берег

Tags: Антоний Мацеревич, кибератака, киберэксперты, польские кибервойска, Польша, российские хакеры, сбу, Украина, украинские компании

© Гуляй Поле

Украинско-Российское обозрение

Все права защищены