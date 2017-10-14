Оккупационные власти Крыма выдали российского активиста за украинца

Россия выдает своих активистов из других стран за украинцев. В частности, среди участников форума украинских диаспор обнаружен пророссийский активист из Молдовы.

Лидер Конгресса русских общин Молдовы Валерий Клименко случайно попал в объектив камеры снимавшей гостей Форума украинских диаспор в Крыму. Цель данного форума, как было сказано в репортаже российского телеканала – «Показать существование другого украинства, без национализма и без современной киевской политики». По итогам форума, массовка, изображавшая украинцев, направила письмо в адрес Генсека ООН в котором просили признать присоединение Крыма к России.

Однако, видимо, у оккупационных российских властей Крыма не получилось найти достаточное количество украинцев-предателей, для изображения граждан Украины довольных оккупацией части своей страны, поэтому в лучших традициях современной российской политики, для этого были использованы пророссийские агенты из разных стран. В частности, известный своей эпатажной пророссийскость Валерий Клименко (на виде можно его увидеть в кадре на 28 секунде).

Напомним, что ранее, в 2014 году, скандальный профессиональный русский из Молдовы обещал отправить из Молдовы 4000 «добровольцев», для «защиты русского населения Донбасса», об этом писала Комсомольская правда.





Тогда в 2014 году Клименко соврал и не отправил никаких наемников воевать против Украины, несмотря на то, что указал конкретную дату, до которой им был объявлен ультиматум Украинским властям.

Однако, на этот раз он, судя по всему, пригодился своим Московским шефам, сыграв роль «украинца выступающего за оккупацию Крыма».

Напомним, что по законам Украины нелегальный въезд на территорию Крыма является уголовным преступлением, и лица совершившие подобное деяние преследуются в соответствии с законами Украины.

Источник – “AVA.MD“