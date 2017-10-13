Олег Сенцов будет отбывать свой срок в Заполярье

Появилась информация куда именно этапируют Олега Сенцова, осужденного в России по сфабрикованному делу о терроризме. До настоящего не было известно, где точно он находится в России, и где будет отбывать свой срок.

В России осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, по всей видимости уже этапировали в исправительную колонию №8 города Лабытнанги, которая расположена в Заполярье. Там ему предстоит провести 20 лет срока своего приговора.

Лабытнанги это город окружного значения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Расположен на восточных склонах Полярного Урала, на левом берегу Оби, напротив Салехарда. Город находится немного севернее Северного полярного круга.

Информацию об этом опубликовала на своей странице в Facebook координатор российской правозащитной программы «РосУзник» Яна Гончарова.

«По некоторой информации, колония «красная», то есть там администрация строит свои порядки, чаще всего, очень жесткие, без каких-либо «скидок». Последние несколько лет неоднократно появлялась информация о жестоких избиениях заключенных, начальников колонии арестовывали за коррупцию, а в 2015 года там был пожар», – написала Гончарова.

С большой долей вероятности Олег Сенцов прибыл в ИК-8 города Лабытнанги («Белый медведь»).Колония расположена севернее… Опубліковано Yana Goncharova 13 жовтня 2017 р.

«Колония расположена севернее Северного полярного круга. Рядом течёт река Обь… Сейчас там 0 градусов, зимой температура может опускаться до 25 градусов холода. Летом средняя температура 15 градусов тепла», – отметила российская правозащитница уточняя географические и климатические условия в которых предстоит отбывать свой срок Олегу Сенцову.

Яна Гончарова также сообщила адрес, куда можно отправлять письма украинскому режиссеру: 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, улица Северная, 33. Сенцову Олегу Геннадьевичу, 1976 года рождения.

Информация о том, что Сенцова этапируют из Иркутска в Ямало-Ненецкий автономный округ, появилась в сентябре месяцы. Но до настоящего момента не было точно известно куда и когда его этапируют для отбывания срока наказания по незаконному приговору российского суда.

Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в оккупированном Крыму в 2014 году. В августе 2015 года суд РФ приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме.

Он был признан виновным в подготовке двух терактов в оккупированном Крыму, приготовлении еще к одному, а также в создании террористического сообщества. Украина и страны Запада рассматривают Сенцова как политического узника и призывают его освободить.

“Гуляй Поле”