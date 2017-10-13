Олег Сенцов будет отбывать свой срок в Заполярье

Появилась информация куда именно этапируют Олега Сенцова, осужденного в России по сфабрикованному делу о терроризме. До настоящего не было известно, где точно он находится в России, и где будет отбывать свой срок.
В России осужденного украинского режиссера Олега Сенцова, по всей видимости уже этапировали в исправительную колонию №8 города Лабытнанги, которая расположена в Заполярье. Там ему предстоит провести 20 лет срока своего приговора.
Лабытнанги это город окружного значения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Расположен на восточных склонах Полярного Урала, на левом берегу Оби, напротив Салехарда. Город находится немного севернее Северного полярного круга.
“Суд оккупантов не может быть справедливым по определению”, – последнее слово Олега Сенцова
Информацию об этом опубликовала на своей странице в Facebook координатор российской правозащитной программы «РосУзник» Яна Гончарова.
«По некоторой информации, колония «красная», то есть там администрация строит свои порядки, чаще всего, очень жесткие, без каких-либо «скидок». Последние несколько лет неоднократно появлялась информация о жестоких избиениях заключенных, начальников колонии арестовывали за коррупцию, а в 2015 года там был пожар», – написала Гончарова.
С большой долей вероятности Олег Сенцов прибыл в ИК-8 города Лабытнанги («Белый медведь»).Колония расположена севернее…
Опубліковано Yana Goncharova 13 жовтня 2017 р.
«Колония расположена севернее Северного полярного круга. Рядом течёт река Обь… Сейчас там 0 градусов, зимой температура может опускаться до 25 градусов холода. Летом средняя температура 15 градусов тепла», – отметила российская правозащитница уточняя географические и климатические условия в которых предстоит отбывать свой срок Олегу Сенцову.
Яна Гончарова также сообщила адрес, куда можно отправлять письма украинскому режиссеру: 629400, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Лабытнанги, улица Северная, 33. Сенцову Олегу Геннадьевичу, 1976 года рождения.
Информация о том, что Сенцова этапируют из Иркутска в Ямало-Ненецкий автономный округ, появилась в сентябре месяцы. Но до настоящего момента не было точно известно куда и когда его этапируют для отбывания срока наказания по незаконному приговору российского суда.
Украинский режиссер Олег Сенцов был задержан в оккупированном Крыму в 2014 году. В августе 2015 года суд РФ приговорил его к 20 годам колонии строгого режима по сфабрикованному обвинению в терроризме.
Он был признан виновным в подготовке двух терактов в оккупированном Крыму, приготовлении еще к одному, а также в создании террористического сообщества. Украина и страны Запада рассматривают Сенцова как политического узника и призывают его освободить.
“Гуляй Поле”