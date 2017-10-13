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Новости

В Украине запретили оборот новых 200 рублевых купюр

"Деловая Столица" 
13 октября 2017

На валютном рынке Украины запрещены к обороту новые российские купюры номиналом в 200 рублей. Запрет касается и других денежных знаков России на которых присутствуют изображения объектов расположенных в оккупированном и аннексированном Крыму 

Национальный банк Украины запретил украинцам осуществлять кассовые и валютно-обменные, операции с банкнотами и монетами Центрального банка РФ с изображением объектов, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины. Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает “Деловая Столица”.

Выпущенные в России купюры в 200 и 2 000 рублей запустят в оборот в Крыму

В частности финансовым учреждениям страны запрещается использовать денежные средства с изображением оккупированного Крыма.

Так, запрет распространяется и на операции, которые осуществляются при покупке/продаже наличной иностранной валюты между банками.

Россия “отпугивает” деньги

Напомним, что в России Центробанк с 12 октября ввел в обращение банкноту номиналом 200 рублей, на которой изображены виды оккупированного Севастополя.

Источник – “Деловая Столица

Tags: крым, НБУ, российские банкноты, россия, Севастополь, Херсонес, ЦБ РФ, Эльвира Набиуллина

© Гуляй Поле

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