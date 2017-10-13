Главари донбасских боевиков не пожелали встретиться с наблюдателями ОБСЕ

Пророссийские боевики и их главари препятствуют работе наблюдателей ОБСЕ в ОРДЛО. Первым замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг не смог встретиться с так называемыми “руководителями” российских террористических анклавов “ДНР” и “ЛНР”.

“Руководство” боевиков “ДНР” и “ЛНР” отказалось от встречи с первым замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александром Хугом, а сотрудники миссии сталкиваются с препятствованием выполнения их обязанностей. Об этом сообщает агенство “Левый Берег” со ссылкой на “Интерфакс-Украина”.

Хуг напомнил, что сегодня 5-й день его поездки на Донбасс.

“Руководители вооруженных формирований отказались встретиться со мной. Это многое говорит об их настроенности на диалог”, – отметил первый замглавы миссии.

Он также проинформировал о фактах препятствия наблюдателям ОБСЕ в выполнении ими своего мандата.

“На Донбассе у нас работает свыше 500 наблюдателей. У нас 17 офисов (пунктов). Ночью члены миссии ведут наблюдение при помощи камер, установленных в 11-и локациях. 4 октября член т.н. “ЛНР” попытался лазером вывести из работы камеру, установленную в районе Станицы Луганской. На протяжении пяти часов камера ничего не могла фиксировать. Вопрос – что т.н. “ЛНР” пыталась спрятать?”, – сказал Хуг, продемонстрировав фото, подтверждающие инцидент.

Ранее Хуг призвал стороны конфликта на Донбассе перейти от военной логики к гражданской.

Источник – “Левый Берег“