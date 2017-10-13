Выяснились подробности отказа в выдаче американских виз представителям Генштаба России

Несколько представителей Генштаба России собирались на российско-китайскую конференцию в ООН. Появились подробности, почему именно им было отказано в предоставление въездных виз в США.

США не выдали визы членам делегации Генштаба России, которые планировали принять участие в российско-китайской конференции в ООН по проблематике развертывания системы ПРО США. Об этом заявил представитель Министерства обороны Александр Емельянов, сообщает “Левый Берег”.

Емельянов уточнил, что в брифинге должна была участвовать делегация Генштаба России под руководством первого заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Андрея Третьяка.

По его словам, США не оформили въездную визу на территорию страны всей делегации.

Ранее в Минобороны заявили, что численность американской системы ПРО к 2022 году может превысить число боевых блоков на российских межконтинентальных ракетах. Емельянов говорил, что к тому времени у системы США будет тысяча противоракет. “Такое количество огневых средств ПРО представляет угрозу для российского потенциала сдерживания, особенно с учетом постоянно ведущихся работ по модернизации огневых комплексов ПРО”, – заявлял он. Емельянов утверждал, что “неограниченное развертывание американской системы ПРО – это серьезный вызов глобальной безопасности, стимул для гонки вооружений и угроза для всего человечества”.

В Кремле, в свою очередь, посчитали неприемлемой ситуацию с отказом США выдавать визы российским военным для участия в брифинге ООН. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает “Интерфакс”.

Он подчеркнул, что США как принимающая сторона несут определенные обязательства. “В данном случае мы, конечно, чрезвычайно обеспокоены подобной ситуацией и считаем ее неприемлемой”, – заявил он.

В конце сентября госсекретарь США Рекс Тиллерсон отметил, что в последние годы Россия нарушала свои обязательства по Договору о ликвидации ракет малой и средней дальности (РСМД). Среди перечисленных им примеров были игнорирование данных после Холодной войны гарантий безопасности, и попытки “ослабить независимость МАГАТЭ в расследовании тайных ядерных программ”. Напомним, в феврале сообщалось, что Россия тайно развернула крылатые ракеты, нарушив договор с США.

Источник – “Левый Берег“