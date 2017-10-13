Неприятный звук из Совета Европы

Это не императив, это только лишь возможность, и зависит от Украины, превратится ли эта возможность в реальность.

Резолюция выписана настолько обтекаемо и двусмысленно, что прямых угроз там вроде нет. Но в ней спрятаны попытки определенных сил, и мы вчера это увидели, достичь результата через сугубо формальные, технологические изменения, которые бы сделали невозможным исключение России из дискуссии в ПАСЕ.

Но это лишь гипотетическая возможность. Как бы то ни было, 30% голосовавших, были против. Это означает, что поддержка неоднозначна, а значит, есть неплохие шансы заблокировать все эти псевдноинициативы и показать, что Совет Европы базируется на принципах, а не на деньгах.

Если Совет Европы выберет второй, денежный, путь, то придется ставить крест на самой структуре: это означает, что за деньги можно купить принципы. Собственно, сегодня Российская Федерация и шантажирует неуплатой своего вклада. Если говорить без дипломатических формулировок, она надеется, что эти принципы стоят всего-навсего от € 20 до € 40 млн. И если этот подход возобладает, то Совет Европы продемонстрирует, что он прежде всего защищает финансовые интересы, но не те принципы, на которых он базируется.

Поэтому, хотя это и неприятный звонок, но он не трагичен. И при правильной организации работы ни одна попытка торговать ценностями и принципами не должна пройти. Это работа как и в Совете министров Совета Европы, так и среди делегации Парламентской ассамблеи. Именно там при разумном подходе мы вполне спокойно можем нивелировать эти предложения до очередной резолюции.

Источик – Владимир Огрызко, “Новое Время”