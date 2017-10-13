Генеральный Патриарх снизошел до “Матильды”

В приемную президента России было передано заявление с сотней тысяч подписей, собранных православными активистами, которые требуют запретить прокат фильма Алексея Учителя «Матильда». Кроме того, о картине впервые высказался патриарх Кирилл. Не упомянув его название, он поместил фильм в разряд «фальшивок» и «лжи», которые ранят миллионы людей.

Бог или черт с ней, с «Матильдой», я уже устал комментировать события вокруг фильма, премьера которого еще не состоялась. Сейчас меня больше интересует, кто с патриархом Кириллом, или, точнее, с кем он. Выступая на заседании Высшего церковного совета в преддверии юбилея Октябрьской революции, православный иерарх произнес много красивых слов, но не сказал главного, что, на мой взгляд, должно прозвучать из его уст в канун столетия переворота, повлиявшего на ход истории всей планеты.

Прежде чем перейти к главному, хочу процитировать пару тех самых красивых и актуальных высказываний. «История — очень удобная почва для идеологических спекуляций, создания выгодных мифов как национальных, так и антинациональных. При работе с историей так легко уйти в лукавую трактовку, даже в мелочах. Но для честного человека ложь и лукавство немыслимы. Ложь грубо искажает историческую действительность и сознательно вводит людей в заблуждение. Именно ложь лежала в основе пропаганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину страданий». Согласитесь, сильно сказано, будь моя воля, я бы эти слова в граните высек на разных уважаемых стенах — от входа в Минкульт и Военно-историческое общество до Спасских ворот Кремля.

Не менее емко патриарх отозвался о последствиях Октябрьской революции, убийстве царской семьи и других драмах советской истории: «События XX века для многих людей — это все еще кровоточащая рана. Царственные страстотерпцы, сонм новомучеников и исповедников за веру, сотни тысяч жертв, уничтоженное духовное наследие, изгнание интеллектуального цвета нации за ее пределы». Вырванные из контекста все эти слова звучат настолько прогрессивно, что в какой-то момент поверхностный читатель может сделать не совсем корректные выводы о гражданской и политической позиции главы русской православной церкви. Дело в том, что существительные и словосочетания «ложь», «лукавство», «идеологические спекуляции», «создание выгодных мифов» были произнесены исключительно в контексте обсуждения фильма «Матильда» и в адрес его создателя.

Подобно тому, как руководители советской, простите, светской России не упоминают всуе имени Алексея Навального и его Фонда борьбы с коррупцией, лидер Православной церкви ни разу не вспомнил ни имени Алексея Учителя, ни названия его картины. Рассуждая о необходимости избегать домыслов, он сказал: «Особенно — домыслов, которые не просто являются фальшивкой, но еще и способны ранить огромное количество людей, как это недавно произошло с еще не вышедшим на экраны, но уже ставшим печально известным фильмом».

Патриарх Кирилл — большой авторитет в сегодняшней России, отвечает за свои слова и как минимум осознает, как слова эти могут отозваться. Обвинение Учителя во лжи, в спекуляции и создании мифа, параллели с обернувшейся миллионами жертв ложью большевистской пропаганды…

Понимал патриарх, как это все воспримут православные активисты, в том числе те, кто забрасывал студию Учителя бутылками с зажигательной смесью, кто угрожал и продолжает угрожать поджигать кинотеатры?

Угадайте, сколько слов о недопустимости насилия в парадигме «Не убий!» произнес вчера его святейшество? Правильно, — ни одного. Сказал ли что-нибудь о так называемом «Христианском государстве» и его лидере, публично угрожавшем праведной местью и мечтающем об иранском модели для России? Ничего не сказал. Патриарх не только не осудил публично преступников, но и, по сути, дал всем понять, что грехом полагает создание картины, грешниками — ее создателей, а не тех, кто, не посмотрев кино, спят и видят, как сажают на кол ее автора.

И еще вот о чем в канун столетия Октябрьского переворота промолчал человек, чьих братьев по вере и служению культу большевики расстреливали десятками тысяч по всей стране. Он даже не затронул тему выноса с Красной площади тела Ленина — символа торжества воинствующего атеизма и идеи насильственной смены власти. Пожалуй, чтобы не увлечься возможными «лукавыми трактовками», здесь поставлю точку.

Источник – Станислав Кучер, “Коммерсант.FM”