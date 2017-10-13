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Новости

Оккупанты в Крыму не могут восстановить паромное сообщение с Турцией

 РИА Новости
13 октября 2017

У оккупантов в Крыму нет никаких возможностей возобновить паромное сообщение с Турцией.

Об этом заявил директор ООО “Крымское морское агентство” (оператор паромной линии оккупантов) Станислав Гвоздилов.

“Паромное сообщение, прерванное в марте, не возобновлено. Пока таких возможностей (возобновить его) нет. Здесь вопрос должен решаться на правительственном уровне”, – сказал Гвоздилов.

Он подтвердил, что паромное сообщение было прервано в марте текущего года, так как все суда, которые идут из портов Крыма и Севастополя, не могут заходить в порты Турции из-за запрета властей этой страны.

12 октября стало известно, что Турция запретила судам из Крыма заходить в турецкие порты. В стране ввели жесткую систему контроля судов, в том числе их документации.

Источник –  РИА Новости

Tags: крым, паромы, Турция

© Гуляй Поле

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