Оккупанты в Крыму не могут восстановить паромное сообщение с Турцией

У оккупантов в Крыму нет никаких возможностей возобновить паромное сообщение с Турцией.

Об этом заявил директор ООО “Крымское морское агентство” (оператор паромной линии оккупантов) Станислав Гвоздилов.

“Паромное сообщение, прерванное в марте, не возобновлено. Пока таких возможностей (возобновить его) нет. Здесь вопрос должен решаться на правительственном уровне”, – сказал Гвоздилов.

Он подтвердил, что паромное сообщение было прервано в марте текущего года, так как все суда, которые идут из портов Крыма и Севастополя, не могут заходить в порты Турции из-за запрета властей этой страны.

12 октября стало известно, что Турция запретила судам из Крыма заходить в турецкие порты. В стране ввели жесткую систему контроля судов, в том числе их документации.

Источник – РИА Новости