Делегацию Генштаба РФ не пустили в США

Делегация Генштаба России не получила американские визы. Таким образом были нарушены планы россиян о встрече с китайскими коллегами в кулуарах Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения.

Об этом сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Александр Емельянов.

«Генералы, в том числе заместитель министра обороны РФ Андрей Третьяк, планировали принять участие в совместном с представителями Китая брифинге в штаб-квартире ООН − по проблемам развёртывания противоракетной обороны США», − сказал он.

В результате с российской стороны присутствовали только несколько представителей Минобороны РФ.

О причинах такого решения американских властей не сообщается.

Источник-«Радио Свобода»