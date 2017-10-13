США предоставят Украине летальное оружие, – эксперт

Решение о предоставлении Украине летального оружия еще не принято, но это – вопрос времени.

Об этом рассказал президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Говард

«Если говорить о перспективах, они выглядят прекрасно. Как вы знаете, министр обороны Маттис посетил Украину с визитом и обсуждал вопрос оружия. Процесс принятия решения находится сейчас в стенах Белого дома», − сказал он.

Пока, правда, администрация не готова это сделать, как и президент Трамп. Однако на Белый дом постоянно оказывается соответствующее давление со стороны Конгресса, выступающего за поддержку Украины.

«США и в дальнейшем будут оказывать помощь украинцам, много разной помощи. И вопрос летального оружия, безусловно, будет решен, но он требует немного больше времени», − резюмировал Говард.

Источник – “Укринформ”