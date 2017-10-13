Наблюдения из ближнего Подмосковья: народ сильно обеднел за этот год.

Россия стремительно нищает, заработанных средств уже не хватает на самое необходимое. Страна живет в долг. Растет уровень алкоголизма и наркомании. Вспышка заболевания СПИДом близка к эпидемиологическому порогу.

В России сильно нищает население. Если в отдаленной провинции это не было заметно, то теперь это докатилось и до некогда благополучного Подмосковья. Скорость с которой нищает население поражает. Население живет в долг заработанных средств не хватает на самое необходимое. Растет уровень алкоголизма и наркомании, а вместе с этим ухудшается криминогенная обстановка.

Такими зарисовками жизни Подмосковья поделился Телеграмм канал “Политота”:

“В продуктовых магазинчиках снова появились продажи в долг, “под запись до получки”. Зачастую у таких палаток стоят потертые рыночком мужички в дешевых шмотках, а под ногами у них валяются “фанфурики”, – сообщает Телеграмм канал

“Да, товарищ правительство, их продажа не прерывалась. Пузырек “ароматизатора “Хлебного” мирно соседствует с “Кедровым”, а лосьон “Огуречный” с тоником ” Перцовым”, – подчеркивается в сообщении, реалии выполнения действовашего запрета на торговлю спиртосодержащей продукции.

“Бухают те самые Михалычи, что еще пару лет назад пили Туборг. Уволили Михалыча. Спился Михалыч. Стали хуже убирать улицы, валяется мусор. Разбитое стекло на остановке не меняется уже полгода, хотя раньше бы сменили бы за неделю”, – отмечаю в сообщение Телеграмм канала, изменения произошедшие в социальной среде и в заботе о благоустройстве населенных пунктов.

“Что напрягает больше всего,- снова появились наркоманы. Я имею в виду опиатных наркоманов, а это значит, что нас ждет возвращение уличных грабежей и разбоев,- ломка безжалостна, а заместительная терапия, где наркомана отслеживают, и выдают ему дозу, которую он употребляет под присмотром,- у нас запрещена”, – делится еще одним свои наблюдением “Политота”.

“СПИД, который достиг порога эпидемии в России,- распространится ещё сильнее”, – подчеркивают в сообщение еще один страшный российский показатель.

“В регионах, я полагаю, ситуация много хуже”, – делается предположение в конце сообщения.

“Гуляй Поле”