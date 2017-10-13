Подкидной референдум

Появилась тенденция – попытка подменить восстановление международного права «честным референдумом» в автономии. Сегодня это мало волнует Кремль, а вот его западных доброжелателей и «честных российских оппозиционеров» – волнует. И именно такой подход нам будут навязывать

«Порошенко согласился на новый референдум по статусу Крыма». Такие или схожие заголовки сегодня появились в русскоязычных СМИ по всему миру. И я не сомневаюсь, что уже через несколько часов появятся комментаторы, которые будут рассказывать о изменении украинской позиции по Крыму, признании самой необходимости проведения референдума и так далее. И в таком извращении фактов – сила российской пропаганды.

Итак, что же сказал Порошенко на самом деле? Одна из представительниц международных организаций спросила у украинского президента, согласен ли он в участии международных организаций в проведении нового референдума в Крыму.

И Порошенко разъяснил ей нормы украинского законодательства, согласно которым вопросы территориальной целостности Украины – это прерогатива общенационального референдума. Но перед тем, как обсуждать вопрос его проведения, Украина должна восстановить контроль над Крымом.

То есть Порошенко не сказал ничего нового. Первое, что нужно сделать – это вернуться к нормам международного права. То есть передать аннексированную территорию под украинскую юрисдикцию. А если затем возникнет, связанный с территориальной целостностью и суверенитетом – то есть, проще говоря, если население этой территории захочет отделиться от Украины – то это может быть вопросом только общенационального референдума.

То есть референдума, который должен пройти на всей территории Украины. Это – простая логика функционирования унитарного государства, даже предоставляющего автономные права отдельным регионам. Именно поэтому «забуксовала» ситуация с провозглашением независимости Каталонии. Ее сторонники считают, что население автономии вправе само решать свою судьбу. А в Мадриде уверены, что это дело всех испанцев. Но почему европейцы, поддерживающие этот подход Мадрида, должны отказывать в аналогичном подходе Киеву?

Не говоря уже о том, что в отличие от Каталонии, где идея независимости всегда была одним из ведущих политических трендов, в Крыму до введения российских войск о «независимости» и даже об отделении от Украины никто и не помышлял.

Не было в Крыму «референдума», которому могла бы помешать Украина. Голосование прошло в присутствии российских оккупантов. И я уверен – в их отсутствии никто в Крыму и не подумает ставить вопрос об отделении от Украины. Как не думал об этом до аннексии.

Однако дело не только в пропаганде, а и в очевидной тенденции – попытках подменить восстановление международного права «честным референдумом» в автономии. Сегодня это мало волнует Кремль, а вот его западных доброжелателей и «честных российских оппозиционеров» – волнует. И именно такой подход нам будут навязывать.

Источник – Виталий Портников, “Эспресо.TV”