Из Польши выслали русского шпиона

Гражданина России Дмитрия К., который работал в Российском институте стратегических исследований (РИСИ), выслали из Польши по решению руководителя Агентства внутренней безопасности (ABW) РП.

Польские спецслужбы подозревают этого человека в сотрудничестве со спецслужбами России в ущерб польскому государству.

“По информации ABW, этот человек был задействован в инициировании и ведении так называемой гибридной войны против Польши. Кроме того, мужчина имел активные контакты с разведывательными службами Российской Федерации”, – заявил представитель координатора спецслужб в правительстве Польши Станислав Жарин.

По его информации, определенного рода прикрытие для деятельности россиянину давало сотрудничество с РИСИ в Москве.

“Он назывался исследователем, ученым, благодаря чему получал контакты в среде ученых и журналистов… Он предлагал им научное сотрудничество, публикации их трудов в разных научных институтах в России, а также выезды и научные конференции”, – сообщил Жарин.

Он добавил, что Дмитрий К. также инструктировал этих лиц, “что нужно говорить и как формулировать свои высказывания, чтобы это было полезно для Российской Федерации”.

Как информирует РАР, мужчина был лишен права на пребывание в Польше и в среду выслан из страны.

Источник – TVP.INFO