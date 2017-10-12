Из Польши выслали русского шпиона

Гражданина России Дмитрия К., который работал в Российском институте стратегических исследований (РИСИ), выслали из Польши по решению руководителя Агентства внутренней безопасности (ABW) РП.
Польские спецслужбы подозревают этого человека в сотрудничестве со спецслужбами России в ущерб польскому государству.
“По информации ABW, этот человек был задействован в инициировании и ведении так называемой гибридной войны против Польши. Кроме того, мужчина имел активные контакты с разведывательными службами Российской Федерации”, – заявил представитель координатора спецслужб в правительстве Польши Станислав Жарин.
По его информации, определенного рода прикрытие для деятельности россиянину давало сотрудничество с РИСИ в Москве.
“Он назывался исследователем, ученым, благодаря чему получал контакты в среде ученых и журналистов… Он предлагал им научное сотрудничество, публикации их трудов в разных научных институтах в России, а также выезды и научные конференции”, – сообщил Жарин.
Он добавил, что Дмитрий К. также инструктировал этих лиц, “что нужно говорить и как формулировать свои высказывания, чтобы это было полезно для Российской Федерации”.
Как информирует РАР, мужчина был лишен права на пребывание в Польше и в среду выслан из страны.
Источник – TVP.INFO