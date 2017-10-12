“Эхо Москвы” обвинили в связях с Госдепом США

Радиостанцию обвиняют в получении “взятки” от своих “зарубежных контрагентов”.

В эфире российского государственного новостного телеканала “Россия-24” был показан сюжет “Эхо Госдепа”, жестко обвиняющий радиостанцию “Эхо Москвы” в дестабилизации общества.

Соответствующий сюжет, в котором утверждается, что радиостанция “Эхо Москвы” попалась на сотрудничестве с западными некоммерческими организациями, выложен на YouTube.

“Проводят пропаганду в России, организуют сбор информации, пытаются сформировать прозападную позицию в преддверии президентских выборов. Все это зарубежные НКО, которые, как оказалось, весьма тесно сотрудничают с “Эхом Москвы”, – утверждает телеведущий.

Авторы сюжета, в качестве доказательства того, что “Эхо Москвы” сотрудничает с “антироссийскими” НКО, приводят встречу журналистов и руководителей радиостанции с представителями организации “Репортеры без границ” и немецкого Фонда имени Роберта Боша, которая прошла в конце сентября в Оренбурге. На этой встрече, по информации телеканала, присутствовали шеф-редактор отделения радиостанции в Оренбурге Максим Курников и известные своими либеральными взглядами журналисты “Эха Москвы” Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр. В числе прочего на встрече обсуждалась деятельность оппозиционного политика Алексея Навального, с которым представители “Эха Москвы”, как утверждается в сюжете, позже встречаются в ресторане, “обнимаются и берут интервью”.

Авторы сюжета заявили, что в 2016 году “Эхо Москвы” получило более трех миллионов рублей ($52 тыс.) от своих “зарубежных контрагентов”, перечисляя крупнейшие западные СМИ и информагентства. В сюжете “России-24” говорится, что им передавали “комментарии экспертов из понятно какого лагеря” – “торговали информационным оружием”. Также упоминается сотрудничество Максима Курникова с “Радио Свобода” и участие гостей и сотрудников “Эха Москвы” в различных зарубежных программах и форумах.

Сюжет опубликован на канале “России-24” на YouTube с описанием: “Чем ближе президентские выборы в России, тем больше тех, кто хочет повлиять на голосование. Радиостанция “Эхо Москвы” попалась на сотрудничестве с западными НКО. Сколько платят за дестабилизацию общества?”.

Ранее Роскомнадзор направил радиостанции “Эхо Москвы” письмо с требованием до 15 февраля устранить нарушения закона об иностранцах в СМИ. В апреле руководство радиостанции объявило, что предписание Роскомнадзора полностью выполнено.

Источник – Lb.ua