Вернется ли Россия в ПАСЕ

Одобрение доклада Николетти (предусматривающий снятие политических санкций против России), о которой так много шума, это удар, а не нокдаун. Keep calm.

1. Желание вернуть россиян в ПАСЕ есть, но гарантий возврата нет. Красная линия – январь 2018г. Все, что будет происходить до єтого, это игра, а не результат игры. Вероятность возвращения пока равна вероятности невозврата. Все зависит от кучи факторов.

2. Украина не идет на компромиссы в вопросе возвращения россиян в ПАСЕ. Хотя нас склоняют. Впервые об этом говорю: две недели я получаю вопросы от посланцев – какова ваша цена за возвращение России в ПАСЕ? Я отвечаю: выполнение резолюций ПАСЕ. Именно это украинские депутаты протолкнули в доклад Николетти. Эта правка принята вопреки оппонентам.

3. Общество должно определиться: мы стоим вместе стеной за Крым? Тогда готовьтесь к борьбе и давайте бороться вместе. Если государство и общество разъединят, нас победят. Не разгоняйте зраду.

4. Визит президента Порошенко в ПАСЕ навредил сценарию русофилов и нивелировал выступление Земана. Но нужно работать и дальше.

5. Перефразируя анекдот, если бы вы знали настоящие расклады в дипломатии, вы бы больше любили домашних животных.

Источник – Дмитрий Кулеба, Постоянный представитель Украины при Совете Европы