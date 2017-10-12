Кому достанется Запорожский алюминиевый завод?

Запорожский алюминиевый завод (ЗАлК) выставляю на приватизацию. Ранее СБУ представила доказательства системного уничтожения предприятия в интересах России.

Остановленное и разграбленное российскими акционерами предприятие вернулось в госсобственность и снова продается. Один из возможных покупателей — негласный куратор углепрома. Его цель — составить конкуренцию Ахметову.

В конце августа Служба безопасности Украины заявила, что единственный в Украине производитель первичного алюминия — “Запорожский алюминиевый комбинат” — годами уничтожался в интересах россиян.

Для наглядности представители спецслужбы отсняли 1,5-минутный ролик, в котором плачевное состояние комбината можно наблюдать с высоты птичьего полета.

После возврата комбината в госсобственность Фонд госимущества планировал провести его повторную приватизацию до конца 2017 года. Уже понятно, что в запланированные сроки продать ЗАлК не получится из-за огромных проблем.

Комбинат находится в тяжелом состоянии, но даже в таком виде на его покупку есть претенденты. Один из них — негласный куратор углепрома Виталий Кропачев. Он вынашивает идею создания новой топливно-энергетической группы — конкурента вертикально-интегрированного холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

В мрачном прошлом и перспективах промышленного гиганта разбиралась ЭП.

Из госсобственности в частные руки и обратно

Приватизация ЗАлКа состоялась в 2004 году. Тогда покупателем 68% акций предприятия стала российская группа “СУАЛ”.

В 2007 году комбинат перешел под контроль объединенной компании “РусАл”, созданной при слиянии алюминиевых и глиноземных активов “РусАла”, “СУАЛа” и швейцарского трейдера Glencore. Контрольным пакетом ОК “РусАл” владеет холдинг En+ Group российского бизнесмена Олега Дерипаски — друга Владимира Путина.

СПРАВКА: Акционеры ОК “РусАл”: En+ Group Limited под контролем Олега Дерипаски (48,1%), Onexim Holdings Limited под контролем Михаила Прохорова (17,02%), SUAL Partners Limited под контролем Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (15,8%), дочерняя компания Glencore International Plc — Amokenga Holdings Limited (8,75%), менеджмент (0,25%), остальное — в свободном обращении (10,05%).

Решение о возврате государству пакета акций комбината принял в мае 2011 года Киевский апелляционный хозяйственный суд на основании невыполнения “РусАлом” инвестиционных обязательств. По условиям договора купли-продажи покупатель должен был погасить более 75 млн долл долга ЗАлКа перед Укрэксимбанком.

Фонд госимущества получил контроль над предприятием только в июне 2015 года. Верховный суд Украины в декабре 2016 года отклонил иск “дочки” “РусАла” Velbay Holding Limited о пересмотре возврата ЗАлКа государству. Точку в этом споре в сентябре 2016 года поставил Высший хозяйственный суд Украины.

В свою очередь “дочки” “РусАла” Emergofin B.V. и Velbay Holdings Ltd. после проигрыша в украинских судах подали требование о компенсации инвестиций в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.

В настоящее время у “РусАла” осталось почти 30% акций комбината, которые россияне купили на рынке. То есть, они были приобретены без инвестиционных обязательств и по ним у правоохранителей не может быть вопросов.

Российской компании в Украине принадлежит также Николаевский глиноземный завод. К нему у правоохранителей в данный момент также вопросов нет.

Как уничтожался ЗАлК

В конце августа Служба безопасности Украины во второй раз обвинила “РусАл” в “преднамеренном уничтожении комбината в интересах конкурентов из России”.

По версии СБУ, эта деятельность началась в 2006 году, когда контрольный пакет комбината приобрели структуры, первоначально связанные с российским бизнесом, а затем на предприятии была сформирована организованная группа представителей и менеджеров российского “РусАла”.

В частности, по данным следствия, в 2009 году подозреваемые организовали остановку рудотермических печей и производственных участков электролизного производства, что должно было привести к полному уничтожению оборудования.

“Два года спустя подозреваемые обеспечили передачу дочернего предприятия ЗАлКа, Глуховского карьера кварцитов, компаниям, аффилированным с “РусАлом”.

В 2015 году, перед возвращением комбината в госсобственность, подозреваемые расконсервировали и ликвидировали основные фонды предприятия, что привело к разрушению цикла производства конечной продукции, отмечают в спецслужбе.

На комбинате было демонтировано и вывезено ценное оборудование, а ликвидное оборудование передано компании, подконтрольной российским бизнес-структурам. Общий ущерб от действий подозреваемых СБУ оценила 39 млн долл и 100 млн грн.

Следствие объявило о “подозрениях девяти участникам международной преступной группы”. Один из подозреваемых арестован. Бывший директор завода находится под персональным обязательством. Среди подозреваемых — трое граждан России.

В “РусАле” эти действия расценили как попытку политического давления в ответ на иск, поданный компанией против Украины в суд по защите инвестиций. Получить дополнительный комментарий “РусАла” по этому поводу ЭП не удалось.

О том, что российские собственники преднамеренно уничтожили потенциал комбината, СБУ впервые заявила в июле 2015 года — через месяц после того, как Верховный суд Украины вернул 68% акций комбината в собственность государства.

Уже после решения суда сотрудники СБУ блокировали новую попытку вывоза с комбината оборудования, в связи с чем и было открыто уголовное дело. Тогда в “РусАле” объясняли, что производство на ЗАлКе поэтапно останавливалось в 2009-2014 годах в связи с высокими тарифами на электроэнергию.

“Оборудование устарело, из-за чего компания понесла убытки на более чем 4 млрд грн. Чтобы частично компенсировать затраты, предприятие реализует неликвидные активы, хранящиеся на складах”, — объяснял представитель российской компании.

Приватизация 2.0

Изначально ФГИ хотел продать ЗАлК в сентябре 2017 года. Этого не произошло, как и с сотней других компаний, которые планировалось реализовать до конца года.

Собеседники в фонде говорят, что будущее комбината туманно. На данный момент проведена оценка предприятия, которая составляет 278 млн грн.

В сентябре суд арестовал целостный имущественный комплекс комбината. И сейчас ЗАлК не работает. Плачевное состояние предприятия как нельзя лучше описывает видео, опубликованное Службой безопасности. На нем с высоты птичьего полета можно увидеть, что комбинат превратился в руины.

“Ситуация очень сложная. Не могу прокомментировать, что показала СБУ, но дела очень плохи. Того ЗАлКа, который мы знали, уже нет”, — рассказал ЭП через неделю после своего назначений новый глава ФГИ Виталий Трубаров.

При этом он не боится, что видео СБУ может отпугнуть потенциальных покупателей завода. “Мы же не говорим о подвальном помещении или пристройке, а о предприятии, о неком функционале и его возможности выполнять те функции и возможности, которые у него есть”, — говорит он.

По словам чиновника, люди, которые планируют купить данный объект, будут оценивать все моменты и на “слухи” они не станут обращать внимания.

О потенциальных покупателях ЗАлКа в Фонде госимущества пока не говорят. По данным источников ЭП, одним из интересантов покупки комбината является негласный куратор угольной промышленности Украины Виталий Кропачев, который пытается создать энергетический противовес Ринату Ахметову.

Кропачев в последние годы активно скупает углеобогатительные фабрики и шахты. Также в планах угольного “смотрящего” выкуп компаний так называемой большой генерации. Первой на очереди стоит госкомпания “Центрэнерго”.

По словам собеседников в Министерстве энергетики, на ЗАлКе Кропачев планирует наладить ремонт и производство горно-шахтного оборудования.

“Сначала он думал наладить эту работу на “Электротяжмаше”, но ему не дали назначить своего директора. Сейчас он создает сборочное производство в цехах ЗАлКа. Он уже зашел на предприятие, его люди готовят там производственную площадку. Настроены на “побелить-покрасить”, — говорит собеседник.

Сейчас “ЗАлКом” руководит Дмитрий Лобиков, который был помощником бывшего командира батальона “Шахтерск” Андрея Филоненко. Одним из создателей батальона является Кропачев, о чем он сам рассказывал в 2015 году. Подтверждал это и Филоненко, называя Кропачева одним из “крестных отцов” батальона.

Ранее в разговоре с ЭП Кропачев подтвердил планы относительно своего участия в приватизации предприятия. “ЗАлК хотят выставить на приватизацию. Мы будем участвовать. ЗАлК — это была мануфактура закрытого типа, туда заходил кусок металла, а выходил готовый продукт”, — говорил он.

Покупка этого предприятия позволит Кропачеву сделать еще один шаг к созданию конкурента вертикально-интегрированного холдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Источник – Николай Топалов, “Экономическая Правда”