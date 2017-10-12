Антироссийская рулетка. Как добить ПАСЕ

В случае надлежащей работы дипломатического ведомства среди союзников Украина может повлиять на ПАСЕ не слабее, чем это делает Россия. Вопрос лишь в том, решится ли Банковая на рискованную игру.

За что на самом деле проголосовала ПАСЕ

Немало новостных сайтов вышло вчера вечером с заголовками вроде “ПАСЕ проголосовала за отмену политических санкций против России”. На самом деле, все не совсем так.

Принятый вчера проект резолюции не предполагает лобового “снятия санкций”. Там вообще нет ни слова о санкциях. Но расслабляться, как советуют некоторые украинские эксперты, не стоит. Бюрократы из ПАСЕ избрали, как и положено профессиональным бюрократам, существенно более запутанный путь.

Принятый документ предлагает Парламентской ассамблее Совета Европы (где Россия находится под санкциями) и Комитету министров Совета Европы (где санкций против России нет) “гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обеих уставных органах”.

После пассажей генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда о том, что ПАСЕ будет “или придерживаться ценностей, или сможет сохранить целостность организации”, сомнений относительно того, в чем будет заключаться “гармонизация”, не возникает ни у кого, кроме людей, очень далеких от темы. Санкций против России в Комитете министров не введут, а имеющиеся санкции в Парламентской ассамблее – скорее всего, отменят. При чем сделать это можно будет без голосования, кабинетным решением на основе принятой резолюции.

Кто и зачем пролоббировал подобный сценарий

О роли действующего генсека СЕ Ягланда в попытках вернуть россиян в зал заседаний ПАСЕ Depo.ua уже писало. Но в подготовке вчерашней резолюции не меньшее участие принимал итальянский депутат и председатель группы социалистов Микеле Николетти.

У которого были свои резоны в этой истории. Поскольку Николетти является будущим претендентом на должность главы ПАСЕ который планирует сесть в кресло в январе следующего года. В ПАСЕ, к слову, действуют негласные соглашения о ротации руководителей пяти крупнейших групп, и именно с нового года наступает очередь социалистов, среди которых Николетти пользуется значительным авторитетом.

И, очевидно, Николетти совсем не хочется ни исключать Россию из ПАСЕ и сокращать штат организации из-за нехватки финансирования, ни “в лоб” отменять антироссийские санкции. Поэтому и была разыграна комбинация с вчерашним принятием “гармонизационной” резолюции.

Как может противодействовать Украина

Способов навредить такому сценарию, на самом деле, существует два. Один из них заключается в дипломатической борьбе с конкретным вчерашним решением, и формировании коалиции, которая бы противодействовала практическим планам Микеле Николетти относительно “кабинетного” снятия санкций с России. Насколько эффективным будет такой план, при условии фактического принятия резолюции – вопрос дискуссионный. Вероятность успеха здесь должен оценить МИД.

Впрочем, возможен и “неконвенционный сценарий” борьбы. Который заключается в формировании коалиции стран, готовых выйти из СЕ в случае снятия антироссийских санкций. Если верить руководителю украинской делегации Владимиру Арьеву, на подобный сценарий готовы пойти грузинские парламентарии. Очень жестко собираются противодействовать возвращению России и страны Прибалтики.

Против такого аргумента ни Ягланд, ни Николетти не смогут противопоставить ровно ничего. Потому что если выход из ПАСЕ подсанкционной России вместе с ее деньгами мог бы стать причиной сокращения бюджета – и демонстрацией принципиальной позиции организации, то выход группы государств, и не из-за принятых против них санкции или финансовых соображений, а с формулировкой, например, “из-за фактического отказа ПАСЕ от выполнения предусмотренных в уставе задач и измены задекларированных идеалов организации ее руководством” был бы похоронным звоном.

В другом случае, смирившись с интригой действующего руководства Совета Европы, Украина рискует попасть в чудесную ситуацию, в которой придется вносить членский взнос на функционирование организации, которая, по уставу, создана для “защиты демократии и верховенства права”, а по сути, собирается оправдать как аннексию Крыма и войну на Донбассе, так и нарушения прав человека – хоть в Крыму, хоть во всей остальной России. И оплачивать деятельность этой организации будут из наших с вами налогов.

Источник – Тарас Панько, Depo.ua