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Новости

В России к похищенному Павлу Грибу не пускают украинских врачей

"Фокус"
12 октября 2017

На российских вертухаев не действуют не письма ЕСПЧ, ни ноты украинских дипломатов.

Российские тюремщики не пустили к удерживаемому в Краснодарском СИЗО Павлу Грибу украинских врачей. Об этом сообщил отец заключенного Игорь Гриб в Facebook.

“Только что представитель Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону сообщил, что представители российской стороны, несмотря на письмо ЕСПЧ и многократные ноты украинских дипломатов, не предоставили разрешение на посещение украинскими врачами В.Притулой и Ю.Кучиным”, – написал он.

#freeHrybЩойно представник Генерального консульства України в Ростові-на-Дону повідомив , що представники російської ст…

Опубліковано Ігором Грибом 12 жовтня 2017 р.

Напомним, об исчезновении Павла Гриба стало известно в конце августа. Его родственники заявляли, что он поехал в Беларусь на встречу со знакомой, однако позже пропал без вести. Беларусь официально подтвердила въезд Гриба 24 августа в страну.

Во время посещения Гриба украинским консулам запретили говорить на украинском

7 сентября его отец Игорь Гриб со ссылкой на информацию, полученную от Министерства иностранных дел Украины, сообщил, что его сына удерживают в СИЗО в Краснодаре. Директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич рассказал, что Гриб задержан 25 августа.

Украинцу Грибу не дают лекарств

12 сентября Министерство юстиции Украины сообщило, что Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению дело о похищении российскими спецслужбами украинца Павла Гриба в Беларуси.

Суд Краснодара арестовал Павла Гриба на два месяца. Российский адвокат Андрей Сабинин, который защищает удерживаемого в России украинца, сообщил, что решение об аресте Гриба до 17 октября было заочным.

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Источник – “Фокус

Tags: врачи, консульство, Павел Гриб, россия

© Гуляй Поле

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