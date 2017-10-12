Дорн с “Грибами” представляют Россию на премии MTV

Скандальный украинский исполнитель Иван Дорн и его группа “Грибы” номинированы на премию MTV, как лучшие российские исполнители.

Украинские исполнители Иван Дорн и группа “Грибы” от имени России поедут на премию MTV Europe Music Awards, где будут представлены в категории Best Russian Act

Об этом говорится на сайте премии.

Сообщается, что кроме “Грибов” и Дорна в этой категории находятся певицы Елена Темникова и Елка, а также рэпер Хаски.

MTV Europe Music Awards – это ежегодная церемония вручения музыкальных наград, основанная телеканалом MTV Europe в 1994 году. Победители EMA определяются интернет-голосованием на сайте премии.

В 2017 году церемония награждения победителей премии пройдет в Лондоне 12 ноября на арене “Уэмбли”.

Ранее Дорн назвал Россию “старшим братом”, а войну России с Украиной – “ссорой”.

Источник – “Деловая Столица“