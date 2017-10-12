Мария Максакова извинилась перед украинцами

Оперная певица Мария Максакова, экс-депутат Госдумы РФ и вдова убитого в Киеве российского политика, также бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, принесла извинения украинцам и крымским татарам за то, что ее голос в российском парламенте был засчитан в поддержку аннексии Крыма.

Это произошло в интервью журналисту Айдеру Муждабаеву в прямом эфире телеканала ATR.

Максакова говорит, что была против аннексии и за нее не голосовала. Кто-то, утверждает она, проголосовал ее электронной карточкой.

«Мне не хватило мужества проголосовать «против», как это сделал Илья Пономарев, но я уехала. Моя вина только в том, что, приехав и увидев свой «голос», отданный «за», не отозвала его. Да, с моей стороны, наверное, не было геройства, но я и не была тем, кто это поддержал. Если вы хотите мою правовую позицию в этом вопросе, то она звучит так: Госдума не имела права вообще голосовать за присоединение какой-либо территории, поскольку в Конституции четко прописан механизм: необходим всероссийский референдум. Раз Госдума пошла на нарушение Конституции, то это голосование не легитимизировало это действо, а носило идеологический характер. Я из негодования сбежала из этого ужаса. Если бы поступили все хотя бы так, как я, картина была бы иной», — сказала она.

Признавая тот факт, что впоследствии она не отозвала тот «голос», Максакова согласилась с предложением Муждабаева принести извинения украинцам и крымским татарам.

«Может быть, я действительно сделала недостаточно. Прошу прощения за то, что тогда у меня не хватило смелости», − сказала она.

По словам Максаковой, она всегда с симпатией относилась к Украине, а Вороненков даже был украинцем по материнской линии. Поэтому они и решили переехать в Украину.

«Денис же украинец по маме. Получение гражданства − достаточный повод для эмиграции. Он знал и любил эту страну. У него уже были предложения о работе», − сказала Максакова.

По ее словам, переехать в Украину было решением Вороненкова, а она последовала за мужем.

«Я разделала его мнение. Считала, что он грамотный, молодой, энергичный, с замечательным опытом. Он обязательно должен был работать, а не сидеть дома. Здесь он не был бы политиком, а работал по специальности, расследовал бы коррупционные схемы. Я же собиралась продолжать певческую карьеру. Собственно, я ее и продолжаю. Считаю, что за последние полтора месяца в этом направлении сделан неплохой рывок. Я открыла сезон киевской филармонии. Спела сольный концерт во Львове в оперном театре. Украинская публика очень хорошо встречает. Причем, самое интересное, что чем западнее выступления, тем теплее принимают», − сказала она.

Кроме того, Максакова похвалили украинские правоохранительные органы, расследовавшие убийство её мужа Дениса Вороненкова: «Это выдающаяся работа украинского следствия, выдающаяся. Она еще войдет в историю криминалистики, поскольку случаев раскрытия заказных убийств на постсоветском пространстве, да так, чтобы до заказчика, единичные случаи. С таким трудным массивом информации − ювелирная работа».

Источник – “15 минут”