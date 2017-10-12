В России катастрофически упал уровень внешних инвестиций

Россия стремительно теряет прямые иностранные инвестиции в экономику. Влияние санкция снизило общий объем инвестиций в 7 раз.

Экс-глава Минфина России, руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что в последние годы, включая период после введения санкций, прямые иностранные инвестиции в российскую экономику сократились в семь раз.

Об этом Кудрин сказал в ходе Moscow Echange Forum 2017 в Нью-Йорке.

“У нас прямые иностранные инвестиции перед кризисным 2009 годом и сразу после него доходили до 70 миллиардов долларов в год. В этом году будет, скорее всего, 10 миллиардов. Это заметное изменение. Такие изменения, потому что санкции влияют”, – сказал Кудрин. Он добавил, что Россия за последние два-три года из-за санкций недополучает примерно 0,5% ВВП. В 2013-2015 году этот показатель составил 1% ВВП.

В конце сентября Кудрин, комментируя влияние новых американских санкций на Россию, заявил, что они несут репутационный ущерб. “Очень неприятно стоять в одном ряду с Ираном и Кореей. И в общем в этом смысле закон несет новые имиджевые риски для России”, – сказал тогда экс-глава российского Минфина.

Первые санкции в отношении России США и Евросоюз ввели в 2014 году после незаконной оккупации Крыма Россией. В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал новый законопроект, закрепивший эти ограничения на законодательном уровне и позволяющий ограничивать участие иностранных компаний в российских нефтегазовых проектах. В Минфине США заявили, что эти поправки вступят в силу 28 ноября.

Источник – “Левый Берег“