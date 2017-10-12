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Новости

В Ростове-на-Дону обнаружен памятник с элементом похожим на эмблему ВСУ

"Гуляй Поле"
12 октября 2017

«Ростов-на-Дону это Украина?» – задают вопросом в соцсетях.  

В Ростове-на-Дону обнаружили памятник «героям Донбасса» с эмблемой похожей на эмблему Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил администратор группы «Антивоенный комитет» Facebook, Денис Уваров, на странице группы.

Ростов – это Украина. Памятник "героям Донбасса" с эмблемой ВСУ.

Опубліковано Denis Uvarov 11 жовтня 2017 р.

Как видно, на выложенных фотографиях – колонна на постаменте увенчана эмблемой напоминающей эмблему Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. На постаменте памятника красуется надпись «Героям Донбасса».

“Гуляй Поле” 

Tags: ВСУ, герои Донбасса, Памятник, россия, Ростов-на-Дону, Украина, эмблема

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