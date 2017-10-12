Похищенным украинским пограничникам в России предъявили обвинения в незаконном пересечении границы. В России это уголовное преступление.

Федеральная служба безопасности России предъявила обвинение в незаконном пересечении границы двум украинским пограничникам, которые были задержаны на нейтральной полосе в Сумской области.

Об этом пишет агенство “Левый берег” со ссылкой на ТАСС.

“Задержанным 3 октября за нарушение границы из Украины в Российскую Федерацию военнослужащим Государственной пограничной службы Украины в рамках ранее возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 322 УК РФ (Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации) предъявлено обвинение”, – цитирует ТАСС официальное сообщение ФСБ.

Напомним, двое военнослужащих Госпогранслужбы пропали без вести на границе с Россией в Сумской области 3 октября. Затем стало известно, что они задержаны российскими силовиками и арестованы судом в Брянской области. 10 октября секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что пограничников задержали на нейтральной полосе, то есть на территории Украины.

В свою очередь глава Госпогранслужбы Петр Цигикал сообщил, что украинцы были похищены во время консультативно-представительской встречи с российскими пограничниками. Он считает, что захват сотрудников Госпогранслужбы является ответом на задержание двух российских пограничников в Херсонской области.

Источник- “Левый Берег“