Россия продолжает попытки дискредитации Украины на мировом рынке вооружений

В России не прекращают попытки дискредитировать украинский военно-промышленный комплекс на мировом рынке вооружений. Это связано не только с конкуренцией, но и попытками ослабить поддержку Украины со стороны ее партнеров.

По активности российских медиа в освещении деятельности украинской оборонной промышленности и экспорта можно сверять часы, по которым происходят ключевые для Киева внешнеполитические события.

Борьба с Украиной ведется в Москве упрямо, и, невзирая на сомнительные успехи, этот механизм работает монотонно и сбоев не дает. Последняя по времени российская волна дискредитации Украины на мировом оружейном рынке была приурочена к началу дискуссий Генассамблеи ООН о вариантах размещения миротворческих сил на оккупированных РФ украинских территориях – члены Генеральной Ассамблеи всегда тяготели к многочисленным проблемам беднейших стран Африки, и именно на работающие в этих странах украинские компании обрушилась планомерная волна дискредитации.

Наряду с задачами прозаической конкуренции и тщетных попыток вытеснить Украину с мирового рынка военной техники, московский иллюзион вокруг украинского экспорта вооружений начинает работать каждый раз, когда в жизни нашей страны происходит что-то очень важное. Перечислим недавние ключевые события, которые больно задевали Кремль, и заставляли его тратить ресурсы на украинском направлении.

Глас в пустыне и фанфары ненадежности

Задачей Москвы во время этой волны дискредитации Киева было намерение привлечь внимание к торговым операциям Украины в Африке, в частности в Южный Судан, профильный орган ООН, Управление по разоружению, UNODA United Office of Diasrmament.

Но этого россиянам сделать не удалось. В этот регион мира поставляют оружие многие страны, в том числе и сама РФ. Против стран, купивших украинскую технику, нет международных санкций. А большинство украинских сделок, с помощью которых “полезные идиоты” Москвы в международных гуманитарных организациях взялись покошмарить Киев, вообще имели трехлетнюю давность. Как не удалось и набрать в кулуарах ГА ООН достаточно сторонников для голосования российского варианта украинской миротворческой миссии.

Перед неудавшейся российской эпопеей в ГА ООН произошло еще одно очень важное для Киева событие. В США завершилась процедура принятия билля о предоставлении Украине американской правительственной оборонной помощи.

Решался вопрос, будет ли товарное насыщение помощи состоять из летальных вооружений, или нет. Во время этого знакового события российская пропаганда пыталась подорвать доверие в способность Украины быть надежным реципиентом помощи.

В этот период Москва приняла меры, чтобы заподозрили Украину в поставке оружия курдским экстремистам на Ближнем Востоке. Но в итоге не удалось реализовать ни одно из подозрений, которые были выдвинуты Москвой Украине через якобы независимые ассоциации международных журналистских расследований.

Нарушений в украинской торговле не нашли. Повернуть вспять процедуру выделения Украине военной техники не удалось.

Начатый в этом году процесс территориального раздела Сирии на зоны деэскалации, в котором чуть ли первую роль играет курдский фактор – также напрямую затрагивает интересы Украины. Сирийская авантюра сковывает значительные людские и военные ресурсы Кремля. Она облегчает Киеву сдерживание российских оккупантов в приграничных украинских районах. Задача России в сирийской войне – это сохранение территориальной целостности Сирии и господство режима Башара Асада над всей страной. Эта задача провалена, РФ вязнет в войне все глубже, косвенный украинский интерес соблюдается.

Если бы Москве удалось достичь своей цели в Сирии, российские частные военные компании были бы задействованы на земле Украины в полном составе. Сирию делят на зоны своей ответственности Лига Арабских государств, США, Турция, и РФ с Ираном.

Единственный шанс для Москвы это тянуть время окончательного распада Сирии, это тянуть время, и провоцировать раскол западной коалиции, особенно, между Турцией и США. При квалифицированном подходе, грамотно состряпанные российские скандалы вокруг снабжения курдов могли бы сыграть в этом расколе чуть ли не главную роль.

Пытаясь разжечь взаимное недоверие в коалиции, Москва пыталась устроить скандал с распределением подрядов Министерства обороны США. Они распределяются среди стран Восточной Европы, в том числе Украины. Но сделать из весьма обыденных закупок Пентагона яркий скандал у Москвы не вышло.

Фактов снабжения курдских экстремистов оружием, в том числе якобы украинским, в Турции и Иране никто не нашел. Более того, медийная кампания ударила по пропаганде Москвы вполне очевидным бумерангом. Потому что пресса узнала о том, что позиции на Востоке Европы укрепляет не РФ, а США.

Здесь возникает закономерный вопрос, – а стоило ли вообще было Москве начинать говорить о каких то мифических “курдских поставках”, если это высветило и российские стратегический провал в Сирии, и показало, как растет интеграция оборонной промышленности США с Востоком Европы?

У непобедимого и могучего российского ОПК, например, сопоставимой по стоимости кооперации с оборонным машиностроением Восточной Европы нет. Не наблюдается существенной кооперации и заметных российских подрядов и в других регионах мира. В этой сфере, кстати, находится еще одна плоскость медийной активности Москвы по дискредитации Украины на мировом рынке оружия – это плоскость конкуренции на рынке советских и пост-советских оборонных технологий.

Скандалы как оружие конкуренции

Хроническая жажда РФ навязать Украине марионеточный пророссийский политический режим проявлялось долгие десятилетия. И эта жажда постоянно лезть в украинские дела имеет прямое отношение к конкуренции на мировом рынке оружия – по закостенелым идеалам московских стратегов, идеальным “трамплином” для продвиждения на мировой рынок советских и российских технологий является именно Украина, а не какое – нибудь другое государство.

Сделать промежуточным местом сборки российской военной техники Китай у Москвы, мягко говоря, не получилось. КНР и РФ на мировом рынке вооружений конкурируют, выставляя на рынок зачастую абсолютно идентичные модели техники.

Долго время считалось, что сборочной площадкой и “трамплином” для экспорта российских разработок может стать ОПК Индии. Однако, эта страна, даже на фоне шантажа со стороны Москвы, не потерпит односторонней зависимости от РФ, поскольку, в Нью Дели давно исповедуют доктрину диверсификации своей оборонной промышленности.

На первый взгляд, неплохим трамплином для российского экспорта выглядит Белоруссия. Но эта страна в отличии от широкопрофильного ОПК Украины имеет достаточно узкую нишевую специализацию. Благодаря нишевой структуре, Минск обладает достаточно высоким уровнем самостоятельности, вплоть до того, что вес Китая в некоторых белорусских оборонных отраслях больше, чем вес российский.

Рынок модернизации и ремонта техники советского и пост-советской разработки считается огромным. Он исчисляется в десятках миллиардов долларов в год. Начало эпохи ограничения кредитов и международные санкций против РФ привели к тому, что борьба за внешние рынки между Украиной и РФ крайне ожесточилась.

Классические фейки и завуалированные вбросы откровенно ложной информации в этой конкуренции стали обычным российским инструментом. Образцом такого поведения РФ служит сопротивление Москвы продвижению украинской бронетехники в Юго-Восточную Азию. Чего стоит, например, только заголовок российского издания ВПК-Курьер – «Чёрт бы побрал это оружие: покупатели избавляются от украинского «чудо-танка».

В этой московской публикации утверждалось, что в поставкой Таиланду украинских танков “Оплот”, наблюдается отвратительное качество и срыв графика поставок. Хотя на самом деле, ни украинская, ни тайская стороны контракта не заявляли ни о срыве графика, ни о рекламациях со стороны покупателя.

Информационные технологии

В 2016-17 годы тактика российских информационных войн против развития экспорта военной техники с Украины поменялась – раньше, переизбыток нефтедолларов рождал на этой ниве колоритные информационные манипуляции, и дорогостоящие пропагандистские кампании. Когда нефтяные сверхприбыли закончились, дорогостоящих российских информационных кампаний с широким охватом стало меньше. Более того, некоторым площадкам распространения фейков, вроде телеканала “ЛайфНьюс”, вообще пришлось исчезнуть.

Вместо былых широких информационных кампаний, каскады российской пропаганды начали уходить от глубоко законспирированных фабрик точечной компроментации, и все чаще начали принимать институциональный характер.

Экономия заставляет русских все чаще покупать услуги общественных организаций с достаточно раскрученным именем, – это намного дешевле, чем оплачивать услуги иностранных телеканалов или дорогие рекламные площади многотиражных изданий.

Примером такой технологии можно считать недавнее привлечение международной гуманитарной организации Amnesti International, AI, к анализу украинского экспорта в Республику Южный Судан.

В отношении этой страны не действуют какие-либо международные санкции. Украинские государственные компании в сделках участия не принимали. Несмотря на это, продуцированные с подачи доклада AI публикации и перепечатки в российских медиа пытались поднять ажиотаж, смысл которого сводился к тому, что Украина по какому-то возмутительному праву, действительно занимается экспортом вооружений и спецтехники в регионы, куда продают свою технику все остальные государства. Это направление деятельности ОПК необходимо, чтобы наша страна могла зарабатывать валюту для нужд оборонной промышленности.

В былые времена, информация такого рода была бы растиражирована РФ в дорогих европейских или американских изданиях. И затем, распространять уже из сугубо российских медийных площадок некие “данные из независимых источников”. Ныне, в направленных против Украины российских информационных технологиях происходят перемены под девизом экономии.

В ходе таких реформ, российским спецслужбам зачастую приходится засвечивать свои давно проверенные зарубежные кадры, которые в более жирные времена российской пропаганды, обязательно находились бы в тени.

Ныне, судя по всему, бережное российское отношение к ценным кадрам уходит в прошлое. Хороший пример такой новой политики дает уже упоминавшаяся попытка Москвы раздуть скандал вокруг доклада AI и поставок военной техники украинских частных фирм в страны Африки.

Шумиху вокруг этого доклада первым подняла блоггер “Диана Михайлова”, которая работает в киевском офисе российского РИА Новости, и ранее, считалась весьма полезным специалистом по критике украинского ОПК.

Мог бы представитель информационного агентства с Украины проводить в Москве расследование российского экспорта оружия, аналогичное той работе, которая была проделана РИА Новости в Киеве?

Вероятность этого равна нулю. В то же время, российские информагентства и представительства за рубежом все чаще попадают в эпицентр нацеленных на Украину пропагандистских кампаний.

Это свидетельствует о переменах, которые происходят в тактике российских информационных войн. Конец эпохи нефтедолларов приводит к тому, что все больше информационных операций россияне вынуждены проводить на грани фола, экономя деньги, и разбазаривая некогда ценные кадровые ресурсы. А “Диана Михайлова” тому яркий пример!

И вот последним таким вбросом, слепленным Кремлем на скорую руку, является начатая вчера через “серый сегмент” кампания о “поставках украинского оружия талибам”. При этом, стоит отметить, что русские пытаются в очередной раз переложить свои проколы с поставками оружия талибам, о чем ИС уже писало в материале Почему ИГИЛ «перебирается» в Пакистан и на Балканы, с “больной головы на здоровую”.

Источник – Секция “Дельта” группы “ИС”