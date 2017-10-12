В Киеве в честь Немцова могут назвать один из скверов

В Киеве хотя увековечить память о убитом в России политике Борисе Немцове. Городская администрация Киева рассматривает вопрос о присвоении его имени одному из скверов украинской столицы.

Один из скверов Киева могут назвать в честь российского оппозиционера Бориса Немцова, который был убит в Москве 27 февраля 2015 года .

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко в эфире телеканала “Прямой”, сообщается на сайте КГГА.

“Я не могу сказать, что с Борисом Немцовым мы были большими друзьями, но мы имели хорошие отношения. То, что произошло с Немцовым, – это российские реалии, когда убивают людей, имеющих альтернативное мнение. Уверен, что это было политическое убийство – за его взгляды и критику власти”, – отметил Кличко.

Он рассказал, что уже обсуждал возможность переименования объектов в Киеве в честь Немцова с его дочерью Жанной. Теперь этот вопрос должен рассмотреть Киевсовет.

“Уверен, что этот вопрос будет проголосован. Мы уже определили сквер и обсудили возможность установки памятника. В ближайшее время мы примем решение по этим вопросам”, – добавил мэр.

Напомним, в Вашингтоне появится площадь Бориса Немцова.

Немцова убили вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы выстрелами в спину. Вскоре российские силовики задержали пятерых человек, никто из них не признал свою вину в суде. Присяжные признали виновными всех фигурантов дела: Заура Дадаева, Темирлана Эскерханова, Анзора и Шадида Губашевых и Хамзата Бахаева.

В июне МИД Британии призвал РФ найти заказчиков убийства Немцова.

Источник – “Левый Берег“