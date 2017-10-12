Россия блокировала протесты крымчан в Facebook во время вторжения

Россия использовала стандартные правила Facebook, что бы заглушать протест против вторжения в Крым. В тоже время Россия использует соцсеть для распространения собственной пропаганды.

Во время аннексии Крыма в 2014 году Россия убирала в Facebook украинские сообщения и комментарии, используя стандартные правила соцсети. Как сообщают журналисты The Daily Beast, российские спецслужбы находили в социальной сети проукраинских активистов и жаловались на их сообщения, утверждая, что посты содержат порнографию или другой запрещенный контент, информирует “ДС”.

Такие жалобы направлялись сотни раз, что приводило к блокированию аккаунта. Таким образом Facebook помогал российскому правительству заглушить голоса оппозиции к России в то время, как проводилось вторжение.

Бывший помощник госсекретаря США по стратегическим цифровым технологиям Мойра Вейлан подтвердила эту информацию.

“Это – 100% правда. Многие из нас в Государственном департаменте пытались помочь коллегам в Украине, Грузии и в других местах. Facebook просто не отвечал на запросы”, – написала она в Twitter.

Напомним, 6 сентября директор службы безопасности Facebook Алекс Стамос заявил, что в течение двух лет связанные с Россией аккаунты покупали рекламу в соцсети, которая носила политический характер.

Представители Facebook сообщили, что они проследили продажу рекламы на общую сумму $ 100 тыс. Было обнаружено, что 3300 рекламных объявлений.

21 сентября стало известно, что Facebook решил сотрудничать с федеральной властью и передаст в Конгресс данные о купленной за российские деньги рекламе на выборах-2016.

Источник – “Деловая столица“