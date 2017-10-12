Глава СБУ предупредил о возможных терактах в День защитника Украины

В Украине могут произойти теракты спланированные и подготовленные в России.
Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак не исключает, что 14 октября в Украине могут произойти провокации, разработанные в Москве.
Об этом он заявил на брифинге, отвечая на вопрос журналистов по поводу заявлений настоятеля Киево-Печерской лавры Павла о возможных провокациях 14 октября, вплоть до захвата Лавры.
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“Я не удивлюсь самым грязным провокациям, которые могут быть разработаны в Москве – после всего того, что мы задокументировали в течение нескольких последних лет”, – подчеркнул Грицака.
Говоря о Киево-Печерской лавре, Грицак сказал, что “информация на разных уровнях уже ходит не первую неделю”.
https://politua.org/2017/10/12/26484/
“Мы проверяем эту информацию, мы, в принципе, понимаем ситуацию, которая существует вокруг Лавры, но мне кажется, что в данном случае представители Лавры делают какие-то шаги, скорее, на опережение, предают огласке информацию, чтобы потом избежать возможных инсинуаций”, – сказал глава СБУ.
Он заверил, что СБУ будет делать все, чтобы обеспечить порядок и законность на улицах столицы и в других регионах Украины.
Как известно, 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины, Покров Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества.
Источник – “Левый Берег”