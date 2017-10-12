В СБУ считают ЧВК «Вагнера» спецподразделением РФ под прикрытием

Известная ЧВК «Вагнера» являться армейским спецподразделением под прикрытием. Для службы в ряды этого спецподразделения привлекают не только граждан, но активно вербуют иностранцев.

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнера» является прикрытием для фактически действующего подразделения специального назначения Вооруженных сил Российской Федерации на территории Донбасса, заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

Об этом сообщило агенство «Интерфакс-Украина».

«Частная военная компания «Вагнера» – это, как мы называем, учреждение-прикрытие для фактически действующего подразделения спецназначения Вооруженных сил Российской Федерации», – сказал он на брифинге в среду в Киеве.

Василий Грицак указал, что на следующий день после озвученной им 7 октября информации о ЧВК «Вагнера» президент РФ Владимир Путин подписал указ, который легализирует привлечение граждан других стран для выполнения задач по поддержке международного мира за пределами РФ не только во время военного положения или вооруженного конфликта.

«Это попытка задним числом узаконить деятельность иностранцев в “Частной военной компании Вагнера”, их убийства, их преступления как на территории Украины, так и в Сирии», – подчеркнул он.

По его словам, что главным вербовщиком членов ЧВК «Вагнера» из Балканских стран выступает боевик из Сербии Давор Драголюбович Савичич.

«У него тесные связи с сербскими спецслужбами времен Слободана Милошевича. Это очень характеризует эту личность. Сегодня он скрывается в Российской Федерации от следствия за организацию террористического акта в Черногории, убийств на территории республики бывшей Югославии. Он получил прозвище “Элвис”, мы также знаем его личный номер», – сообщил руководитель украинской спецслужбы.

Он напомнил, что в 2014 году в Сербии был принят закон, согласно которому граждане этой страны должны привлекаться к ответственности за войну на Донбассе, как только к ним доберутся сербские правоохранители.

Служба безопасности Украины подготовила уведомление о подозрении руководителю ЧВК «Вагнера» Дмитрию Уткину.

Глава СБУ обвинил ЧВК «Вагнера» в причастности к крушению военного самолета Ил-76 под Луганском, штурму аэропорта «Луганск», участию в захвате Дебальцево и других украинских населенных пунктов.

Помимо этого, в СБУ опубликовали запись телефонного разговора якобы между Уткиным и генерал-майором России Евгением Никифоровым от января 2015 года в период активных боевых действий в Дебальцево. На записи собеседники говорят об отправке группе «Вагнера» куратора и потерях ЧВК.

Источник – «Интерфакс-Украина»