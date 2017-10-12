В резолюции ПАСЕ содержится возможность снятия с РФ санкций

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов утвердила решение, которое имеет целью снятия санкций из России.

Об этом свидетельствуют результаты голосования за резолюцию, проект которой подготовил следующий президент ассамблеи Микеле Николетти, сообщает сайт ПАСЕ.

Почти все поправки, предложенные украинской делегацией, были отклонены. В том числе в тексте решения осталась норма о том, что ПАСЕ и Комитет министров (исполнительный орган Совета Европы) должны “гармонизировать правила участия и представительства стран-членов в обеих уставных органах”.

Источник – “ДС“