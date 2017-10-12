Андропову не снилось. “Шедевр” к выборам

На «Первом канале» в прайм-тайм идет политический сериал «Спящие». В центре его внимания — противостояние ЦРУ и ФСБ, подготовка и предотвращение «цветной революции» в Москве, а также борьба с «пятой колонной».

Я давно ждал, когда, наконец, это случится. Пару лет назад мы даже обсуждали подобный сюжет на даче у друга-тележурналиста. Делали шашлыки, а фоном в гостиной по одному из спутниковых каналов шел какой-то сериал, в котором доблестные российские спецназовцы спасали мир в разных его точках от коварных происков зарубежных политиков и головорезов. Подлые иностранцы жевали жвачку, говорили по-английски и очень напоминали карикатурных американцев из советских «шедевров» типа «Одиночное плавание».

— Может, хватит нам быть наполовину беременными? — вслух фантазировал приятель. — Зачем все эти полутона? Не пора ли федеральному ТВ замахнуться на Юлиана нашего Семенова и создать нормальный ремейк «ТАСС уполномочен заявить», с конкретными агентами ЦРУ, предателями Родины, словом, полным пропагандистским набором? Впрочем, увы, такой треш только на спутнике и кабеле и возможен. К тому же, у нас хватает Киселевых, Соловьевых и прочих ток-шоу, где можно «мочить» американцев, поднимая и понижая градус, когда необходимо…

Я преклоняюсь перед политическим чутьем, предпринимательской жилкой, ну и, в первую очередь, градусом патриотизма в крови у автора сценария «Спящих» Сергея Минаева и продюсера Федора Бондарчука: пока мы с другом фантазировали — они сделали. Причем сделали так, как не снилось в разгар холодной войны Юлиану Семенову, Юрию Андропову и Михаилу Суслову вместе взятым. Именно поэтому они, уверен, теперь войдут в историю синематографа уже не столько как авторы «Духless» и «9-й роты», сколько как художники государственного масштаба, в октябре 2017-го заговорившие, наконец, о главном.

А главное у нас на повестке дня что? Может, переосмысление событий столетней давности? Октябрьского переворота, гражданской войны, уничтожения цвета нации, создания homo soveticus? Не угадали.

Главное сейчас — грядущие президентские выборы, сохранение и развитие курса под рабочим названием «Сделаем Россию снова великой». Великой Россию, как известно, делают исключительно восстановление исторической справедливости, победы над внешними и внутренними врагами.

Тема справедливости уже отражена в исторических киноэпопеях «Крым» (на экранах) и «Назад в будущее» то ли 3, то ли 4 (там про то, что бы произошло, если бы, не дай Бог, 18 марта 2014-го история сложилась иначе. Работа над фильмом, насколько я знаю, уже идет, собираются сдать аккурат к выборам). Сериал «Спящие» не менее блестяще раскрывает тему побед над врагами.

Главным внешним врагом России — это знает каждый школьник — на протяжении всей нашей тысячелетней истории являются Соединенные Штаты Америки. Не верите, спросите у школьников, и не надо цепляться к хронологии, истина не зависит от фактов. Подозреваю, скоро будет сняты сериалы (если нет, дарю идею) о том, что и хазары, и печенеги, и татаро-монголы, и прочие шведонемцеполяки были не более чем американскими марионетками, которые просыпались и активизировались по звонку из Лэнгли (если вы еще не в курсе, штаб-квартира ЦРУ де-факто существовала задолго до плавания Колумба, просто раньше она была замаскирована под индейский вигвам).

С внутренними врагами сложнее. Их много, у них много масок — от журналистов до членов правительства (что в «Спящих» отражено с достойной восхищения смелостью). Кто-то из них стал агентом влияния осознанно, кто-то по глупости, но всех их кое-что объединяет, — они не любят власть, спецслужбы, обвиняют всех в коррупции и хотят на улицу. Да, еще они часто носят бороды и очки, много рефлексируют, пьют и в целом выглядят как полные чудаки на букву «м». Некоторые из них благодаря мудрости и сочувствию чекистов успевают опомниться и вернуться на путь праведного служения Родине, но таких, увы, единицы.

Так вот, опираясь на «пятую колонну», Америка бросила все силы на подготовку в России «Майдана». И пусть вас не смущает, что действие «Спящих» разворачивается в 2013 году — это, если кто не понял, тонкий художественный прием, и на самом деле все происходит здесь и сейчас, и опасность растет с каждым месяцем, днем, минутой. Возможно, прямо сейчас в моей реплике заложено зашифрованное сообщение, призванное разбудить агентов влияния, и даже я сам об этом не догадываюсь. Поэтому вы, конечно, слушайте, но лучше спите. Как минимум до 19 марта, еще лучше — до 1 апреля следующего года.

Источник – Станислав Кучер, “Коммерсант.FM”