Невиноватых не бывает

Очень люблю, когда мне говорят, что народ ни в чём не виноват − это власть плохая. Только несколько вопросов и я с вами сразу же соглашусь.

1) На чьи деньги ведёт войны Россия? На бюджетные, да? А бюджетные деньги − это ваши отчисления этой власти, ваши личные деньги, которые вы совершенно добровольно отдаёте в кремлёвский бездонный карман. И из которого кармана закупаются танки, оружие, формируется армия, обучаются солдаты…

2) К слову, о солдатах. Чьи сыновья и мужья − российские солдаты? Граждане какой страны эти миллионы человек, которые равняли с землёй Чечню, грабили и убивали в Грузии, едут бесперебойно терроризировать Украину, летят бомбить населенные пункты в Сирии? Китая? Индонезии? Сомали? Или всё-таки это все ребята с нашего двора, которые поехали убивать за родину в другие страны?

3) Если вы так уверены, что это всё грязные игры политиков, а сами вы всей своей духовной душой за мир во всём мире, то почему вы не выйдите в своих деревнях, городах, мегаполисах на площади и не скажете «нет войне»? Плохих политиков − единицы, вас же − миллионы. Таких добросердечных и «нипричёмных».

4) Одна часть из вас скажет, что вышла бы, но что-то страшновато − армия и полиция разгонят, а у нас дети, работа. А другая часть скажет, что выходить не велено, не принято и ничего с этим не поделать. А армия и полиция − это чьи сыновья, мужья и граждане какой страны? И вопрос второй части, раз вы совершенно осознанно отказываетесь противостоять злу, то не значит ли это, что вы ему потворствуете?

Вот и получается, что буквально всё население России (за исключением разрозненных единиц) и есть причина любой войны, которую затевают плохие политики. Именно народ виновен в первую очередь. Ибо он не только позволяет находиться у власти преступникам и проходимцам, но возводит их на пьедестал, сам же эту власть охраняет и сам же потом едет воевать на собственные же деньги. Все помазаны.

Так и подмывает всегда плюнуть в лицо за это инфантильное балабольство, когда говорят, от лица всех ещё говорят, т.к. чувство личной ответственности в стаде не предусмотрено – «МЫ ничего не может сделать, МЫ за мир, МЫ не виноваты, это всё сильные мира сего». Да пошли вы.

Источник – Александр Тверской