Дело Худякова–Аракчеева – взятка Кадырову?

Долго ли российские силовики и спецслужбы будут терпеть издевательство над собой со стороны кадыровцев? Впрочем, это вопрос риторический на фоне безнаказанности действий чеченских силовиков в России. Остальные региональные и федеральные силовики и спецура – просто утрутся.

В России задержали бывшего офицера Евгения Худякова, которого в 2007 году заочно суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строго режима, за убийство трех жителей Чеченской Республики (ЧР): Саида Янгулбаева, Абдуллу Джамбекова и Нажмуддина Хасанова. Последние 10 лет Худяков был в бегах, находясь в федеральном розыске.

Задержали Евгения Худякова во Владимирской области еще в конце августа, в настоящее время его этапировали в Ростов–на–Дону. После приведения приговора в исполнение он должен быть этапирован в колонию строго режима, где будет отбывать срок своего наказания.

О задержание и исполнении приговора в отношении бывшего старшего лейтенанта внутренних войск (ВВ) Министерства внутренних дел (МВД) Российской Федерации (РФ) Евгения Худякова сообщила пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда, Алена Катькайло.

«Евгений Худяков был этапирован к нам. Приговор приведен в исполнение, он отправлен отбывать наказание в места лишения свободы. Сейчас мы ждем документы из колонии о том, что Худяков доставлен на место отбывания наказания», – пояснила ситуацию Алена Катькайло.

Таким образом завершился один из самых резонансных процессов по преступлениям Второй Чеченской компании, стоящий в одном ряду с делом Юрия Буданова и Эдуарада Ульмана. По этому делу был осужден еще один офицер ВВ МВД РФ, лейтенант Сергей Аракчеев. Аракчеев получивший, по приговору суда, 15 лет лишения свободы в колонии строго режима, в декабре прошлого года получил условно–досрочное освобождение (УДО) и теперь скрывается, опасаясь за свою жизнь.

Обстоятельства дела выглядят таким образом. В январе 2003 года разведгруппа ВВ МВД РФ, под командованием старшего лейтенанта Евгения Худякова и лейтенанта Сергея Аракчеева в районе грозненского аэропорта «Северный» остановила автомобиль «Волга». Водителя этого автомобиля принудили сесть в БТР разведгруппы Худякова–Аракчеева. После этого разведгруппа остановила автомобиль «КамАЗ», и на глазах свидетеля расстреляли трех человек находившихся в нем. Сам «КамАЗ» забросали толовыми шашками, что бы сымитировать подрыв машины на заложенном фугасе. После этого задержанного силой водителя «Волги» привезли в расположение части и подвергли пыткам, позже его вывезли с территории части и бросили на дороге.

Такая картина преступления показана в обвинительном заключении по делу Худякова–Аракчеева. Но есть два обстоятельства, которые порождают вопросы…

Первое, дело в том, что на двух первых процессах по делу Худякова–Аракчеева в 2004 и 2005 годах обоим осужденных впоследствии в 2007, был вынесен оправдательные вердикты судами присяжных. Можно конечно говорить об ангажированности присяжных по отношению ЧР и ее жителям, что на самом деле в РФ далеко не редкость, но…

Существует действительно важное «но» в этом деле Худякова–Аракчеева. Дело в том, что освободившийся по УДО Сергей Аракчеев, не только вышел на свободу, но и с него также сняты обвинения по нескольким статьям обвинения. В результате реабилитации по данным статьям обвинения Аракчеев получил общую компенсацию в 500 тыс. рублей.

Таким образом, возникает вопрос: а действительно ли двух данных офицеров осудили за совершенное преступление? Чего на самом деле опасается скрывающийся после УДО и судебной реабилитации по статьям обвинения Сергей Аракчеев? И не является ли данное дело таким же взяткой Рамзану Кадырову, как и дотации из федерального бюджета?

Последние события в России говорят об окончательной чеченизации российской внутренней и внешней политики, где главную роль начинает играть глава ЧР Рамзан Кадыров:

Во-первых, инициированные Кадыровым акции протеста против «геноцида мусульман–рохинья в Мьянме» и дальнейший разгон этой темы. Хотя вопрос о геноциде весьма спорный, на сегодняшний день серьезный конфликт между, заметим, исламскими боевиками и правительственными силами, в результате которого страдают мирные жители штата Ракхайн (или по другом – Аракан), как мусульмане, так и буддисты.

Во-вторых, горячая поддержка с его стороны действий скандально известной депутата Государственной Думы Натальи Поклонской борющейся с фильмом Алексея Учителя «Матильда». Рамзан Кадыров можно сказать единственный из российских политиков, кто сделал это открыто, жестко и публично…

Это не говоря о том, что Кадыров имея серьезный силовой ресурс – вплотную занялся освоением региональных пространств. Недавно ЧР получила от правительства Крыма в собственность санаторий, для чеченских силовиков. Не следует забывать и о том, что ранее, как многие считают, именно Рамзан Кадыров выдал своим публичным заявлением прессе «индульгенцию» на убийство Юрия Буданова…

Все это по совокупности наводит на мысли о том, что процесс по делу Худякова–Аракчеева – исключительно дань, уплачиваемая Москвой и лично Путиным Рамзану Кадырову. Долго ли российские силовики и спецслужбы будут терпеть такое издевательство над собой? Впрочем, это вопрос риторический на фоне безнаказанности действий чеченских силовиков в России. Остальные региональные и федеральные силовики и спецура – просто утрутся! Впрочем, как всегда.

И видимо опасения за свою жизнь у Сергея Аракчеева, скрывающего после УДО, более чем оправданы…

Вся эта конструкция взаимоотношений Москвы и Грозного построена исключительно на личных отношениях Путина и Кадырова. Соответственно, в случае отсутствия одного из звеньев, она рухнет как карточный домик. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Андрей Латынин, специально для “Гуляй Поля”