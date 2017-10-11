Украина не выплачивает взносы в СНГ

В среду, 11 октября, в российском городе Сочи прошел саммит Содружества Независимых Государств, на которой Украина не присутствовала.

“В саммите приняли участие 10 стран, девять были представлены на уровне президентов, Киргизия – на уровне премьер-министра, отсутствовала, к сожалению, Украина”, – цитирует ТАСС исполнительного секретаря Содружества Сергея Лебедева.

По его словам, официальных обращений Украины о выходе из СНГ все так же не поступало, по некоторым направлениям деятельности Содружества Украина участие принимает, но при этом не уплачивает взносы.

“Де-юре Украина остается членом содружества независимых государств, никаких официальных обращений со стороны руководства Украины не поступало ни в адрес Исполкома СНГ, ни в адрес председательствующего государства, что Украина намерена выйти из Содружества”, – сказал он.

Отвечая на уточняющий вопрос, продолжает ли Украина платить взносы, Лебедев сказал: “Взносы не платят. Это, конечно, тоже усложняет ее участие, ну, и, конечно, вызывает не положительную реакцию остальных членов содружества”.

На саммите в Сочи было принято решение, что председателем СНГ в следующем году будет Таджикистан и ближайший саммит пройдет в Душанбе в сентябре 2018 года.

Также было принято решение, что в 2019 году председательство перейдет к Туркменистане. Его президент Гурбангулы Бердымухамедов, выступая на саммите, отметил, что СНГ необходимо активизировать работу в экономике и больше взаимодействовать по дипломатической линии.

Еще одним из решений саммита стало продление полномочий действующего главы исполнительного комитета еще на два года – до 31 декабря 2019 года. Сергей Лебедев занимает этот пост с 2007 года, до этого возглавлял Службу внешней разведки России.

Источник – ТАСС