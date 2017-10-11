Дутерте проговорился: Россия тайно хочет передать на Филлипины оружие

Президент Филиппин Родриго Роа Дутерте заявил, что Россия пожертвует оборонное оборудование, чтобы поддержать борьбу филиппинской армии против местных сторонников террористической группировки “Исламское государство”, которые заявили, что перегруппируются, чтобы атаковать “везде и всюду”.

По его словам, Россия предоставит Филиппинам 5000 штурмовых винтовок в рамках соглашения, которое будет подписнао позже в этом месяце, благодаря чему филиппинской армии больше не придется пользоваться подержанны оружием.

“У нас будут Калашниковы”, – сказал Дутерте в обращении к войскам, заявив, что Россия хотела бы сохранить факт предсотавления этой помощи в секрете.

Ожидается, что Филиппины получат “подарок” от России уже в этом месяце.

Ранее Филиппины получили 6000 штурмовых и 100 снайперских винтовок от Китая.

Вместе с тем, как напоминает Рейтер, основным союзником Филиппин в сфере обороны с 2000 года остаются США, которые ежегодно предоставляют Маниле военное оборудование стоимостью около миллиарда долларов. При этом Дутерте не скрывает своей враждебности в отношении Вашингтона и своего пренебрежения к военному союзу с США, отмечает агентство.

Источник – Reuters