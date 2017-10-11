Нужно ли разрывать дипломатические отношения со страной-агрессором

Разрыв дипломатических отношений с Россией не только НЕ будет способствовать решению имеющихся споров с Россией, а наоборот существенно усложнит международные усилия, которые в течение последних трех лет предпринимаются Украиной и ее западными партнерами.

Верховная Рада приняла закон (пока только в 1 чтении) “Об основах государственной политики Украины по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей”. Не вдаваясь в перипетии и спекуляции, возникшие при принятии этого документа (о них мы писали ранее – “Мінськ спотикання”), основополагающим в законе считается юридическое определение России как страны-агрессора, а нынешних территорий ОРДЛО — соответственно, оккупированных РФ.

Поскольку документ писался дипломатами (разрабатывался и согласовывался с западными партнерами управлением внешней политики АП, а в Верховной Раде депутатам его представлял замглавы администрации, курирующий внешнюю политику, Константин Елисеев), то это подтверждает — закон нужен, в первую очередь, для усиления международных позиций Украины. В Киеве надеются, что подведенный под международно-правовую базу закон даст им дополнительные аргументы как в общении с западными партнерами (некоторые, к слову, прямо задают вопрос почему их отношения с РФ должны страдать, если Украина сама не до конца определилась по юридическому статусу своего соседа?), так и в международных судебных делах — нынешних и будущих. Более того, есть надежда на “эффект домино” – когда Россию страной-агрессором признают и другие страны мира, со всеми вытекающими для Москвы последствиями.

Но при этом сразу возникнет резонный вопрос: почему определив Россию страной-агрессором Киев поддерживает с ней дипотношения? Задавать его будут не только партнеры, российская пропаганда и ее последователи в Украине в свою очередь не упустят момент поспекулировать на этой теме более основательно, склоняя власти Украины к радикальным действиям.

Замечу, этот вопрос не новый, он уже давно введен в повестке дня украинской политики. Напомню, еще в марте 2016 года в Верховную Раду депутатами Парасюком, Корчинской и Шухевичем был внесен проект постановления №4221 от 15.03.2016 о «Прекращении дипломатических отношений с Российской Федерацией». Но тогда постановление не прошло — категорически выступили МИД отметив, что «прогнозируемые последствия расторжения дипломатических отношений Украины негативные», а также мининфраструктуры.

Изменится или ситуация сейчас, с появлением законодательного определения России как агрессора? Тем более, что есть возможность прекратить дипотношения самым простым способом — по истечении срока действия основополагающих документов.

Так, в 2018 году заканчивается очередной срок действия широкомасштабного «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной» (в конце 2008 года он был автоматически продлен на 10 лет). И если сейчас ни одна из сторон не заявит другой о своем желании прекратить его действие (путём письменного уведомления не менее чем за 6 месяцев), то договор будет продлен еще на десятилетие. А ведь ни дружбы, ни сотрудничества, ни тем более партнерства с Россией после ее военной агрессии против Украины нет сейчас и не намечается в ближайшем будущем.

По информации LB.ua, нынешняя позиция властей Украины с марта 2016 года не изменилась. «Речи о разрыве дипотношений (с Россией — ред) не идет», сказал изданию высокопоставленный собеседник в дипломатических кругах.

На чем же основывается позиция украинских властей о нецелесообразности разрыва дипотношений Украины с РФ?

Принцип «назло маме отморожу уши» – не действует

В целом, ошибочность такого радикального шага в Киеве объясняют «гибридным» характером развязанной против Украины войны. А на “гибридные” вызовы не стоит отвечать по принципу «назло маме отморожу уши», ответные действия должны быть тоже “гибридные”. Как, например, сделали с приездами россиян в Украину: вместо визового режима с 1 января 2018 года вступят в действие новые правила въезда — по биометрическому паспорту, с предварительной регистрацией на специальном сайте. Таким образом и порядок с перемещениями навели, и своих граждан (в Крыму) не обидели.

Главный аргумент Киева: разрыв дипотношений не поможет разрешить существующий военный конфликт и другие споры с РФ, а еще больше усложнит жизнь самой Украине: как в ее отношениях с международными союзниками, так и по соображениям экономической целесообразности.

Единственным положительным следствием такого решения можно будет считать, что такими действиями Украина заявляет протест против противоправных действий РФ. Хотя для публичной демонстрации несогласия с российской агрессией достаточно и понижения уровня дипотношений — Украина изначально отозвала своего посла из России, нет посла РФ и в Киеве.

Зато негативные последствия от разрыва дипотношений будут значительно шире.

Прямые переговоры

Расторжение дипломатических отношений ударит по дипломатическому урегулированию войны на востоке Украины – двусторонние контакты будут прекращены, а многосторонние переговорные форматы (Трехсторонняя контактная группа с участием Украины, РФ и ОБСЕ, «нормандский формат» и другие) будут разрушены.

Такой шаг Украины не найдет (это еще мягко говоря) поддержки у наших западных партнеров, вовлеченных в переговоры с Россией. В результате можно прогнозировать существенное ослабление политической и финансово-экономической поддержки Украины со стороны западных партнеров.

Также этот шаг практически сведет к нулю возможность решения других имеющихся споров с РФ на двустороннем уровне: временная оккупация АР Крым и г. Севастополя, освобождение украинских политических заключенных и заложников, которые незаконно содержатся в РФ; двусторонние торговые споры, которые не подпадают под право ВТО и решение которых зависит от многосторонних и двусторонних международных договоров и проведения соответствующих переговоров/консультаций; поставки энергоносителей и т. п.

В большинстве из этих вопросов Украина будет вынуждена поддерживать отношения с РФ через государство-посредника (как сейчас Грузия через Швейцарию). Очевидно, что эффективность и оперативность такой коммуникации будет значительно меньше.

Да и избрание конкретного государства-посредника потребует согласия на это со стороны России, которая, в свою очередь, может затягивать этот процесс в своих целях до бесконечности.

Все это также предоставит дополнительные аргументы РФ в информационной войне против Украины.

Граница

Украина лишится международно-правового инструментария в отстаивании незыблемости границ, так как потеряет возможность ссылаться на базовый документ договорно-правовой базы — Протокол об установлении дипломатических отношений между Украиной и РФ от 22 февраля 1992. В этом документе стороны ссылаются на Хельсинский Заключительный акт, который дает украинской стороне соответствующую аргументацию.

Международные суды

Расторжение дипломатических отношений с РФ создаст дополнительное препятствие для урегулирования имеющихся между Украиной и РФ споров путем судебных тяжб в международных судах. Сейчас Украина привлекает РФ за нарушение ею ряда многосторонних конвенций. В рамках имплементации международно-правовой ответственности РФ, Украина официально заявила о совершении вооруженной агрессии против Украины, о нарушении Россией своих обязательств как государства оккупанта по международному гуманитарному праву, об осуществлении РФ финансирования терроризма, а также о дискриминации этнического украинского и крымскотатарского населения на оккупированной части территории Украины.

Защита украинцев в России

Крайне негативно ситуация повлияет на функционирование механизмов защиты прав и интересов украинцев на территории РФ (даже при условии сохранения консульских отношений).

Нельзя исключать, что Москва может в свою очередь потребовать (ведь нет же договора о дружбе) прекратить консульские отношение — проще говоря, закрыть пять консульств Украины в России (в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге). Или будет создавать искусственные препятствия защите прав и свобод украинцам, которые оказались на территории России.

А ведь несмотря на ощутимое снижение числа взаимных поездок граждан Украины и России (на что повлияла агрессия РФ), на постоянном консульском учете в заграничных дипломатических учреждениях Украины в России находится около 50 тыс украинских граждан. В то же время, по состоянию на март 2016 на территории РФ находилось около 5,1 млн граждан Украины, из которых 1 млн. – нелегально.

Политические заключенные

В случае расторжения дипломатических отношений с Россией значительно усложнится защита и оказание необходимой поддержки украинским политическим заключенным, которые незаконно удерживаются российскими властями. Благодаря усилиям украинских дипломатов их судьба во время незаконного пребывания в пенитенциарных учреждениях РФ постоянно находится в поле зрения наших международных партнеров, хоть как то заставляет российскую сторону сдерживать свои противоправные действия.

Олег Сенцов- один из многих политзаключенных украинцев в России

Деньги

Не следует забывать и об экономической составляющей. Учитывая непростую экономическую ситуацию в Украине, существенное уменьшение взаимной торговли (с 2010 года доля России в международной торговле Украины уменьшилось почти вдвое – с 31,8% до 16,3%), поддержание торговых отношений с Россией для большого количества украинских предприятий и граждан является вопросом выживания.

В качестве примера можно привести отрасль международных перевозок. По оценке министерства инфраструктуры Украины, в случае прекращения дипломатических отношений и денонсации международных договоров в среднем потери госбюджета Украины будут составлять 33 млрд. грн в год за счет остановки автомобильного, железнодорожного и морского сообщения, закрытия морских портов Бердянск и Мариуполь.

Не менее угрожающая ситуация с добычей водных биоресурсов в Азовском море, распределение которых зависит от переговорного процесса в рамках соответствующего двустороннего соглашения. В противном случае это приведет к монополизации Россией такой добычи — а значит к росту социальной напряженности в южных регионах Украины.

Кроме того, поскольку объемы двусторонней торговли уменьшаются вследствие дискриминационных мер со стороны РФ, прекращении дипотношений может негативно повлиять на защиту в юрисдикционных органах ЕАЭС интересов украинских производителей и экспортеров продукции, которые не подпадают под указанные выше запреты и ограничения.

Пропаганда

Расторжение дипломатических отношений с Россией приведет к активной пропагандистской компании РФ против Украины, выставляя ее виновницей в глазах как россиян, так в среде вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской областей, которые временно находятся в России, но которые остаются гражданами Украины. А также на международной арене. А как работает зомбоящик мы знаем. Ложечки в итоге то найдутся, но и осадочек останется.

Ответные действия России

Кремль уже видимо упустил тот момент, когда отсутствие двустороннего договора он мог использовать как повод развязать руки- например для для широкомасштабной прямой военной агрессии России против Украины, когда бы в Киев вошли российские танки или российская авиация бомбила, как в Сирии, украинские города.

Правда, разворачивание у границ Украины новых военных баз, регулярное проведение военных учений (например, на учениях «Запад-2017», где отрабатывалась возможность нанесения тактического ядерного удара) оставляют вопрос об адекватности руководства России все еще открытым, а порох — сухим.

Однако следует учитывать, что Россия в ответ на прекращение Украиной дипломатических отношений способна прибегнуть к любым другим асимметричным действиям.

Таким образом, разрыв дипломатических отношений с Россией не только НЕ будет способствовать решению имеющихся споров с Россией, а наоборот существенно усложнит международные усилия, которые в течение последних трех лет предпринимаютсяУкраиной и ее западными партнерами.

Источник – Игорь Соловей, Lb.ua