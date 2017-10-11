Борис Грызлов считает, что скоро всех пленных на Донбассе освободят

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе приближается к освобождению всех заложников и незаконно удерживаемых лиц.

Об этом заявил представитель России в ТКГ Борис Грызлов.

“Несмотря на все трудности контактная группа все ближе и ближе подходит к моменту освобождения всех удерживаемых лиц”, – сказал он.

При этом точную дату освобождения Грызлов не назвал.

“Но дать прогноз точной даты этого события я не рискну”, – сказал он.

Напомним, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, 20 сентября, украинская сторона заявила о готовности к компромиссу для освобождения заложников на Донбассе. Так, Украина согласна выдать боевикам 313 человек в обмен на 88 заложников.

Однако, главари “ДНР” отказались рассматривать такой вариант обмена.

Источник – РИА Новости