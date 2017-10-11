Борис Грызлов считает, что скоро всех пленных на Донбассе освободят

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе приближается к освобождению всех заложников и незаконно удерживаемых лиц.
Об этом заявил представитель России в ТКГ Борис Грызлов.
“Несмотря на все трудности контактная группа все ближе и ближе подходит к моменту освобождения всех удерживаемых лиц”, – сказал он.
При этом точную дату освобождения Грызлов не назвал.
“Но дать прогноз точной даты этого события я не рискну”, – сказал он.
Напомним, на очередном заседании Трехсторонней контактной группы в Минске, 20 сентября, украинская сторона заявила о готовности к компромиссу для освобождения заложников на Донбассе. Так, Украина согласна выдать боевикам 313 человек в обмен на 88 заложников.
Однако, главари “ДНР” отказались рассматривать такой вариант обмена.
Источник – РИА Новости